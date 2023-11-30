Росія запустила по Україні 20 дронів: у ЗСУ розповіли про влучання та цілі окупантів

Вночі росіяни запустили дрони з південно-східного напрямку. Перша хвиля БПЛА була успішно знищена на Одещині.

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Цілі російської нічної атаки безпілотниками по Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pexels.com

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час нічної атаки дронами-камікадзе по Україні 30 листопада у росіян були незмінні цілі - це військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури. Щоразу ворог корегує маршрути польотів БПЛА.

"Цілі незмінні. Об’єкти, які вони хочуть вражати - в них є великі списки. Я думаю, що всі цілі зрештою відомі і їм, і ми можемо здогадуватися. Ми не можемо офіційно про це говорити, це є військові об’єкти, критичної інфраструктури", - сказав речник Повітряних сил в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Юрій Ігнат зазначив, що ворог щоразу змінює маршрути польотів дронів.

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"Зазвичай ворог кожний "Шахед" запрограмовує на ту чи іншу ціль. Ну летять вони зрештою по відомих маршрутах. Кожного разу вони корегують ці маршрути, змінюють їх, щоб ми не очікували їх у тому напрямку, в якому вони летіли буквально вчора", – пояснив Ігнат.

Він додав, що вночі росіяни запустили дрони з південно-східного напрямку. Перша хвиля БПЛА була успішно знищена на Одещині.

"А далі вже противник по відпрацьованій схемі, застосовуючи кілька напрямків, і в північні області були направлені БПЛА, які знищувались по мірі слідування. А також - захід, аж до Хмельницької області. Саме там закінчують вони свої маршрути. Шкода, що не було такого результату, як учора, коли 100% було знищено. Але 14 із 20-ти - це дуже і дуже непоганий результат", – зазначив Ігнат.

Робота ППО

ППО збила 14 БПЛА / фото: t.me/kpszsu

У Повітряних Силах Збройних Сил України повідомили, що у ніч на 30 листопада противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з двох напрямків: окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ -рф.

"Крім того, окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300. До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України", - зазначили у пресслужбі.

В результаті бойової роботи ППО знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави.

Обстріл Одещини

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю. На щастя, вона не використовувалась для житла. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, постраждалих немає.

"Вночі російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками. Пʼять "Шахедів" знищили наші сили ППО", - написав Кіпер.

Атака РФ по Одещині / скріншот: t.me/odeskaODA

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, що вночі 30 листопада РФ вдарила ракетами по трьох містах. У Покровську постраждала сім'я з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним малюком. Парамедики поліції врятували немовля.

У ЗСУ розповіли про нічну атаку дронів на Хмельниччині. Ігнат заявив, що Сили протиповітряної оборони України під час ворожої атаки 29 листопада збили усі безпілотники. Більшість дронів було спрямовано на Хмельнниччину.

Біля двох АЕС в Україні пролунали потужні вибухи. Група МАГАТЕ, яка спостерігає за ситуацією на Хмельницькій атомній електростанції, повідомила, що почула кілька вибухів поблизу.

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