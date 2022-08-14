Війна в Україні перейде в затяжну фазу: експерт розповів, коли буде перелом

Війна в Україні може перейти в затяжну фазу / колаж фото Генштаб ЗСУ, Reuters

Війна в Україні може перейти у фазу затяжних бойових дій. Так що українцям не варто розраховувати на швидку перемогу. Однак, на війні буде перелом. Про це заявив військовий експерт Петро Черник в ефірі телемарафону.

Він також зазначив, що війна має кілька фаз - початок, розвиток успіху, закріплення успіху і завершення фази операції. Експерт вважає, протистояння між ЗСУ та окупантами вже є "історичним феноменом".

Черник також переконаний, що зараз Україна перебуває на стадії закріплення успіху.

"Історичний феномен полягає в тому, що насправді 22-га друга армія світу, тобто українці, а насправді вся консолідована нація, яка приступила до бою, зупинила чи не найбільшого монстра сучасності, який існує в природі. До завершення цієї війни ще досить далеко. На мій погляд, все переходить до стадії затяжної війни", — сказав експерт.

За його даними, перелом на війні відбудеться, коли Україна отримає потужну авіацію - F-15, F-16 американського виробництва.

"Тоді зміниться баланс сил на лінії розмежування", - додав він.

Ситуація на півдні країни

Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати до більш спокійних регіонів.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія у Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.

У Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти декілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і Великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати ці райони в якості плацдарму для наступальної операції.

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