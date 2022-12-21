"Війна в Україні не закінчиться у найближчі місяці": у Польщі поділилися прогнозом

Путін навряд чи застосує ядерну зброю проти України – йому чітко дали зрозуміти, які наслідки це матиме.

Ярослав Качинський вважає, що війна в Україні не закінчиться у найближчі місяці"/ 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Defense.gov John Hamilton

Війна Росії проти України не закінчиться у найближчі місяці. За найгіршого сценарію вона може тривати ще упродовж років.

Такою думкою поділився голова правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський в інтерв'ю Gazeta Polska. Він зазначає, що чув різні прогнози щодо термінів завершення війни в Україні, один із них навіть вказував, що вона може закінчитися у 2030 році. Проте Качинський наголошує, що такий тривалий термін малоймовірний.

"На мій погляд, це не триватиме так довго, можливо навіть менше, ніж ми думаємо", – сказав Качинський.

У той же час він наголосив, що з усіх надійних аналізів, які йому відомі, жоден не передбачає завершення війни у найближчі місяці.

Також Качинський висловився щодо можливості застосування Росією ядерної зброї проти України. За його словами, не можна остаточно стверджувати, що загроза минула. Проте Путіну дали чітко зрозуміти, які наслідки для нього самого і для його оточення матиме такий крок.

Раніше повідомлялося, що у США збираються визнати Росію державою зі статусом "країни-агресора". Ухвалення законопроекту дозволить ізолювати Москву на міжнародному рівні і впроваджувати санкції проти країн, які з нею співпрацюють. Раніше такий статус не застосовувався до жодної з держав.

Нагадаємо, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач розповів, що РФ під час підготовки нового масштабного наступу на Україну з Білорусі маскуватиме це під проведення спільних російсько-білоруських військових навчань. Це дасть змогу пояснити, чому вона перекидає на територію Білорусі велику кількість російських військових. А для України це повинно стати сигналом, що вже відбувається підготовка до нового наступу.

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