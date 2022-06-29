"Війна проти України - програшний варіант": Золотарьов пояснив, чи готовий до цього Лукашенко

Золотарьов пояснив, чи готовий до цього Лукашенко / скріншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перебуває у Путіна "на гачку", але точно спробує уникнути гіршого.

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду зазначив, що певний ступінь свободи в діях і рішеннях у Лукашенка досі залишилася, але її стає все менше.

"В принципі, всі "плюшки", на які він міг розраховувати, він отримав: допомогу Росії майже на 2 млрд доларів, ринки (білоруським машинобудуванням будуть заміщати дефіцит того, що тепер відсутній в Росії через санкційний режим). А ось що за це у нього попросять – питання. Але Лукашенко точно спробує уникнути гіршого. Військове вторгнення на територію України і пряма участь у війні білоруських військ для Лукашенка однозначно буде програшним варіантом",- пояснив експерт.

Політолог нагадав, що у Путіна зберігається ідея фікс – стати збирачем земель, тому він і Білорусь без жодних проблем, без шуму і пилу, "оформить" в союзну державу.

читайте також"Ситуація змінюється дуже сильно": мер Житомира попередив про вторгнення армії Лукашенка в Україну"Точно так само він хоче втягнути в цю союзну державу і частину України. У грудні буде сто років з моменту заснування Радянського Союзу. І ідею про створення СРСР 2.0 ніхто з рахунків не скидав. Путін вибудовує історичні паралелі, порівнює себе з Петром І, засновником російської імперії. Тому на місці Лукашенка я б тисячу разів подумав", - підсумував Золотарьов.

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі, заявивши, що їхню країну втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але саме від громадян країни зараз залежить дуже багато чого, вважає президент Зеленський.

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