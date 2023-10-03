Війна може затягнутися до 2025 року і довше: військовий експерт пояснив 3 сценарії

За найгіршого сценарію бойові дії можуть завмерти у тій позиції, у якій перебувають зараз. І тоді війна затягнеться на роки.

https://glavred.net/ukraine/voyna-mozhet-zatyanutsya-do-2025-goda-i-dolshe-voennyy-ekspert-obyasnil-3-scenariya-10505194.html Посилання скопійоване

Війна може затягнутися до 2025 року і довше/ колаж: Главред, фото: 36 ОБМП імені контр-адмірала Михайла Белінського, скрін

Війна в Україні за певних умов може затягнутися до 2025 року, або навіть на довше. Перебіг бойових дій залежатиме від того, як розвиватимуться події на сході нашої держави.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону. За його словами, є три можливі сценарії подальшого розвитку подій під час війни. Найбільш позитивний із них передбачає, що українські військові зможуть досить швидко розбити угрупування російських окупантів, а за найгіршого із них є ризик, що війна може затягнутися довше 2025 року.

відео дня

1. Найбільш оптимістичний сценарій передбачає, що українським військовим вдасться вийти до узбережжя Азовського моря. Далі вони перекриють сухопутний коридор країни-агресорки РФ до окупованого Криму і заблокують російську армію.

Після цього під час осінньо-зимових і початку весняних місяців захисники України можуть знищити угруповання окупантів та розвалити російський фланг.

2. Більш стриманий прогноз передбачає, що українські воїни зможуть досягнути певних результатів, перерізати основні комунікації Росії на південному напрямку і створити передумови.

Проте ці передумови вимагатимуть проведення додаткової операції, тому війна перекинеться ще й на 2025 рік.

3. Найгірший варіант буде реалізований, якщо ситуація замре у цій позиції, в якій перебуває зараз. У такому разі війна не обмежиться 2025 роком.

"Об'єктивно все залежить від того, як будуть розвиватися події найближчими тижнями на лінії фронту, зокрема на південному напрямку", – зазначив Грабський.

Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом тривають інтенсивні важкі бої. Ситуація на Бахмутському напрямку напружена, проте контрольована. ЗСУ вдалося ліквідувати 184 окупанта на цьому напрямку та багато ворожої техніки.

Росіяни пішли у штурм позицій ЗСУ біля Андріївки та Вербового. Російські окупанти намагались відвоювати утрачені позиції в районі Андріївки, однак штурм провалився. Агресор завдав авіаударів по вже звільненій Кліщіївці Бахмутського напрямку.

Нагадаємо, українські військові відбили в окупантів позиції під Роботиним. Захисники України відбили позиції в системі окопів на північний захід від Роботино Запорізької області в період між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують. Про це свідчать географічні кадри, опубліковані 2 жовтня, і супутникові знімки, йдеться в свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.