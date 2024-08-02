Відновлення 'Охматдиту': Ляшко відповів, чи скасують скандальний тендер

Кошти, які були зібрані на БФ "Охматдит", будуть перераховані на казначейський рахунок лікарні, наголосив Ляшко.

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Ляшко відповів, чи скасують скандальний тендер на відбудову "Охматдиту" / колаж: Главред, фото: УНІАН

Тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит", яку атакували ракетами окупанти, буде скасовано. Натомість його проведуть заново. Про це на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, тендер на відбудову дитячої лікарні проводитимуть на Prozorro протягом 7–16 днів.

Він також зауважив, що кошти, які були зібрані на БФ "Охматдит", будуть перераховані на казначейський рахунок лікарні.

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Варто підкреслити, що на благодійний рахунок безпосередньо закладу "Охматдит" надійшло 312 млн грн, на благодійний фонд "Охматдиту" – 378 млн грн, 320 млн грн зібрали через платформу United24, ще 100 млн грн виділив уряд з резервного фонду

Як додав Ляшко, кожне рішення контролюватиме наглядова рада, до якої ввійдуть представники МОЗ, адміністрації "Охматдиту" та шість благодійників, які пожертвували найбільшу суму на відновлення.

Скандал навколо відбудови "Охматдиту"

1 серпня стало відомо, що Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем тендеру на ремонт пошкодженого під час ракетного обстрілу корпусу лікарні.

Видання "Наші гроші" проаналізувало інформацію про переможця тендеру і виявило, що із 14 учасників конкурсу це була третя пропозиція за найбільшою вартістю.

Також відомо, що замовник не вів ніяких переговорів з тими учасниками тендеру, які пропонували відновити корпус лікарні за меншу ціну, і при цьому ніяк не пояснив своє рішення.

Що таке Охматдит Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні. У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

Удар по "Охматдиту" - що відомо

Нагадаємо, вранці 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні в Києві. Обстріл відбувся у годину пік, коли багато людей були на вулиці.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кожен росіянин, який причетний до обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня буде відповідати за свій злочин.

В свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з резервного фонду державного бюджету спрямовують 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в "Охматдиті". Надалі ж влада планує збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови закладу.

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