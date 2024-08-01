Скандал навколо відбудови "Охматдиту": підрядником обрали фірму із вдвічі більшими цінами

Навколо відбудови "Охматдиту" розгорівся скандал. БО "Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем тендеру на ремонт пошкодженого під час ракетного обстрілу корпусу лікарні. Про таке рішення Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" повідомила на своїй сторінці у Facebook 31 липня.
Проте видання "Наші гроші" проаналізувало інформацію про переможця тендеру і виявило, що із 14 учасників конкурсу це була третя за дорожнечею пропозиція – вона має розмір 307 млн грн (тут і далі без ПДВ). Одинадцять інших учасників конкурсу запропонували виконати цю роботу набагато дешевше – пропозиції коливалися від 42 до 296 млн грн.
Але замовник не вів ніяких переговорів з тими учасниками тендеру, які пропонували відновити корпус лікарні за меншу ціну, і при цьому ніяк не пояснив своє рішення, зазначають у виданні.
У "Наших грошах" проаналізували, що з десяти дешевших пропозицій щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції, де були вказані ціни за різні види робіт.
"Охматдит" акцентував увагу, що "проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України "Про публічні закупівлі", а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами". Однак ніякого пояснення ігноруванню дешевших пропозицій "Охматдит" не надав. Керівником благодійного фонду "Охматдит-Здорове дитинство" є Євген Вембер, головбухом – Світлана Розборська", – йдеться у матеріалі видання.
Також у виданні звернули увагу, що замовник із невідомих причин проігнорував низку проблем у пропозиції переможця тендеру. Наприклад, "Буд-технолоджі" вказала тільки оренду такої будівельної техніки: автокран "Камаз", MAN з маніпулятором й Екскаватор JCB. Але жодна із перерахованих одиниць техніки не може бути застосована для монтажу фасадів вище другого поверху. Також фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки, зазначили у виданні.
ТОВ "Буд-технолоджі" зі статутним капіталом 5 тисяч гривень зареєстровано у Запоріжжі. У державних тендерах воно участі не брало. У якості досвіду виконання аналогічних робіт фірма завантажила договір підряду з ТОВ "Крам-інвест" на будівельні роботи щодо клініки в Запоріжжі по вул. Святого Миколая, 27.
Що таке дитяча лікарня "Охматдит"
багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні, яку росіяни атакували крилатими ракетами 8 липня.
Удар по "Охматдиту" 8 липня – що відомо
Під час ракетної атаки країни-агресорки Росії по Україні 8 липня був зруйнований один із корпусів "Охматдиту" і пошкоджені інші корпуси. Тоді під завалами опинилося багато людей. Після того, як в "Охматдиті" було завершено розбір завалів, стало відомо, що там загинуло двоє людей, ще 32 отримали поранення, зокрема, було госпіталізовано з травмами 8 дітей.
Після цього прем’єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що держава повністю відбудує "Охматдит" – роботи починаються вже зараз. Після ракетного удару по "Охматдиту" міністерства України почали опрацьовувати питання щодо виділення коштів для відновлення закладу та допомоги постраждалим.
У ДСНС заявили, що в "Охматдиті" жертв могло бути більше, і пояснили, що врятувало людей під час удару РФ по лікарні. Атака на "Охматдит", яку країна-агресорка Росія здійснила 8 липня, могла б забрати життя більшої кількості людей, якби не злагоджені дії персоналу лікарні, сказав голова ДСНС Андрій Даник. Він наголосив, що співробітники медзакладу "чітко відпрацювали за алгоритмом, сховали всіх в укриття".
Читайте також:
- РФ хоче прорвати оборону ЗСУ, йдуть жорсткі бої: Сирський назвав найгарячіші напрямки фронту
- Вперше: Україна запустила більше далекобійних дронів, ніж РФ - Forbes
- Путін повертає кілерів і шпигунів: між Заходом і РФ обмін ув'язненими – CBS
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред