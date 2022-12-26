Бої вже біля Кремінної: ЗСУ відтіснили окупантів, російські командири втекли до Рубіжного – Гайдай

Загарбники планували піти у контрнаступ у бік Лиману, проте українські воїни зламали їхні плани.

Бої точаться уже поблизу Кремінної, російське командування втекло з міста/ 93-я ОМБр Холодний Яр, Офіс президента України

Біля Кремінної на Луганщині тривають бої. Українським воїнам вдалося трохи відтіснити російських окупантів, бойові дії уже відбуваються недалеко від міста.

Тим часом військове командування РФ уже накивало п’ятами з міста, до якого наближаються захисники України. Командири окупантів перемістилися в Рубіжне. Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай під час брифінгу.

"Те, що наші військові вже звільнили Кремінну або вже зайшли на її околиці – не відповідає дійсності, але вже недалеко від Кремінної відбуваються бойові дії. І можу сказати, що військове командування певної ланки, яке перебувало в Кремінній, тепер переміщене в Рубіжне", – зазначає Гайдай.

Також він розповів, що у загарбників були плани організувати контрнаступ у бік Лиману. Проте українські військові зірвали такі наміри.

"Такі плани в них були, але, завдячуючи українському командуванню, яке розуміло їхні плани й бачило всю мапу військових подій – Сили оборони України зашкодили окупаційним військам втілити їхні задуми в життя. Резерви вони все одно підтягують, але контрнаступу у них не вийшло", – наголосив очільник Луганської ОВА.

Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що окупаційні війська Росії на додаток до атак на Бахмутському і Авдіївському напрямках збираються почати наступ на Лиманському напрямку на Донбасі. Українські військові героїчно протистоять окупантам і не дають їм прорвати оборону. Лише на Бахмутському напрямку за добу ворог втратив 50 окупантів ліквідованими та 80 пораненими.

Нагадаємо, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик розповідав, що найважчі бої на фронті зараз відбуваються поблизу трьох міст Донецької області – Бахмуту, Лиману та Авдіївки. Подальші події біля цих міст визначатимуть те, як далі буде змінюватися ситуація у війні Росії проти України.

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