Ворог може завдати удару по Києву: Жданов попередив про небезпеку 26 травня

Російська окупаційна армія сьогодні використовує повітряні тривоги в якості психологічного тиску на українське населення.

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Росія готує атаку на Київ 26 травня / колаж: Главред, фото: unsplash

Військовий експерт Олег Жданов розповів, коли ворог може вдарити по України знову та скільки ракет має у запасі для нових масованих атак по Україні.

Жданов наголосив, що не можна виключати, що російська армія завдасть удару по столиці у День Києва - в неділю, 26 травня.

"Хоча Київ вони давно не обстрілювали. Вони знають, що тут дуже щільна система протиповітряної оборони. І в принципі тільки можуть нас поганяти по бомбосховищах. А пробити оборону Києва їм ще не вдавалося, слава Богу. Хоча, щоб спаплюжити свято, цілком імовірно може бути удар. Не масований, але може бути груповий ракетний. Декілька ракет в бік Києва. Або будемо бігати весь день по бомбосховищах через оголошення повітряної тривоги", - каже Олег Жданов в інтерв'ю для ТСН. відео дня

Російська армія сьогодні використовує повітряні тривоги в якості психологічного тиску на українське населення, зазначив військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Атака РФ по Києву: що відомо

Нагадаємо, що у ніч на 8 травня РФ вдарила по Києву крилатими ракетами. російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. Атакували зокрема й столицю - Київ. Повітряна тривога тривала понад три години. За попередніми даними, у столиці обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Олег Жданов попередив, які міста під загрозою масованого удару Росії. Військовий експерт розповів, чому російська окупаційна армія намагається знищити Одесу та яка мета Кремля. Армія РФ вчиться і змінює пріоритети цілей розуміючи, що нанесенням ударів Києву вони нічого не досягнуть.

Майор НГУ Олексій Гетьман розповів про плани росіян атак по столичних медзакладах. Аналіз відомих політичних експертів дозволяє припускати, що коли у російських окупантів щось не виходить на лінії фронту, то вони вдаються до терористичних актів усередині власної країни.

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