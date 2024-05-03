РФ може завдати нового масованого удару: Жданов попередив, які міста під загрозою

У країні-агресорці Росії нарешті зрозуміли, що взяти Київ дуже важко - це марна витрата ракет, вважає військовий експерт Олег Жданов.

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Окупанти постійно атакують Одесу / колаж: Главред, фото: ДСНС

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чому російська окупаційна армія намагається знищити Одесу та яка мета Кремля.

За словами військового експерта, у країні-агресорці Росії нарешті зрозуміли, що взяти Київ дуже важко - це марна витрата ракет, адже українські війсьокві успішно відбивають атаку по столиці, передає ТСН.

"Так, у нас є пошкодження, але вони незначні. Вони не мають такого серйозного розголосу, тому що руйнування не такі значні, як вони очікують. А в цих містах вони зрозуміли, що у нас недостатньо засобів протиповітряної оборони. Особливо тих, що можуть боротися з балістичними цілями. Вони ж балістичними ракетами обстрілюють або КАБами. Це те, проти чого у нас немає засобів ППО. Тому вони і переключилися на Суми, Харків, і зараз Одеса почала підпадати під ці удари", - розповів Жданов. відео дня

Військовий експерт також зазначив, що окупаційна армія вчиться і змінює пріоритети цілей розуміючи, що нанесенням ударів Києву вони нічого не досягнуть.

"Хоча я не виключаю, що буде масований удар… З початком наступальних дій, я б очікував масований удар з боку РФ, ракетний удар або ракетно-шахедний. Якщо масований удар, то столицю не омине. Тому що вони будуть намагатися продемонструвати свої наміри, що вони так серйозно пішли в наступ. Це може бути десь друга половина травня, коли вони розпочнуть основний етап основного наступу на Сході, і можливо на Північному Сході України", - вважає Олег Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Одесі: що відомо

Нагадаємо, що речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук пояснив, чому РФ почала частіше атакувати Одесу балістикою. Російські загарбники використовують ракетах "Іскандер" бойову частину з касетними суббоєприпасами, щоб завдати якомога більше шкоди мирному населенню.

Увечері в середу, 1 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема складські приміщення пошти. У навколишніх будинках вибито вікна.

Одесу атакували щонайменше дві балістичні ракети російських окупантів. У місті пролунали потужні вибухи, про те, що ворог запустив ракети, повідомляли Повітряні сили ЗСУ. Згодом стало відомо про повторний пуск балістичної ракети у напрямку Одеси.

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