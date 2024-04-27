Евакуація з лікарень Києва: майор розповів про плани росіян

Коли у російських окупантів щось не виходить на лінії фронту, то вони вдаються до терористичних актів усередині власної країни.

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Чому евакуюють пацієнтів із лікарень Києва / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ветеран російсько-української війни майор запасу НГУ Олексій Гетьман розповів наголосив на важливості інформаційної гігієни у відповідь на евакуацію пацієнтів та персоналу зі столичних медзакладів.

"Це те, про що казав керівник Головного управління розвідки ще декілька місяців тому, зараз перед початком масштабного наступу, який росіяни планують на травень, десь у квітні дуже посиляться російські ІПСО, вкиди, російська інформаційна війна буде підсилюватись в різний спосіб. Багато чого вони будуть планувати робити - це один із прикладів, тут дивуватися нема чому, ми маємо просто пам'ятати, що війна гібридна, ще інформаційна складова дуже важлива і зараз треба в першу чергу застосовувати інформаційну гігієну і дуже обережно ставитися до таких вкидів", - пояснив ветеран в ефірі "Еспресо".

Водночас як сказав Гетьман, аналіз відомих політичних експертів дозволяє припускати, що коли у російських окупантів щось не виходить на лінії фронту, то вони вдаються до терористичних актів усередині власної країни.

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"Щоб підняти якийсь градус ненависті до нас, до всього цивілізованого світу, якщо на лінії фронту нема що показати, то будуть втрати всередині Російської Федерації, десь ще, щоб таким чином, коли спадає цей градус напруги, ненависті, нема чим похвалитися з так званої СВО, то будуть обов'язково втрати, або щось схоже на втрати те, що ми бачимо - вони по методичках теж працюють", - розповів майор запасу НГУ.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Нагадаємо, що у Києві терміново евакуюють лікарні. Ворог почав відкрито погрожувати атакувати лікарні у Києві, які розташовані на вулиці Богатирська. Одна з цих лікарень - дитяча. Влада терміново розпочала евакуацію лікарень.

У СБУ розповіли важливі подробиці про план обстрілів окупантів. Ці заяви є інформаційно-психологічною спецоперацією, яка грає на руку РФ. Водночас слід серйозно сприймати будь-які погрози окупантів та дотримуватись правил безпеки.

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