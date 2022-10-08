"Вообщє нє хачю уєзжать – Не уїдеш": мережа вибухнула мемами на руйнування Кримського мосту

Мережа вибухнула мемами на руйнування Кримського мосту/ Telegram

Після вибуху на Кримському мосту вранці у суботу, 8 жовтня, частина його конструкції завалилася і спалахнула сильна пожежа. Після цього міст перекрили, адже рухатися ним зараз неможливо.

Пізніше в РФ заявили, нібито на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля, і це начебто призвело до загоряння семи паливних цистерн залізничного складу. В результаті вибухів два автомобільних прольоти моста частково обвалені.

У росіян після цієї події почалася паніка. Дехто з них почав звинувачувати російського диктатора Володимира Путіна в ігноруванні всього навколо, а дехто почав сипати погрозами у бік Києва.

Українці навпаки радісно відреагували на цю подію. Вони почали дякувати ЗСУ і жартували, що це такий подарунок до вчорашнього 70-річного ювілею російського диктатора Володимира Путіна.

Також у мережі почали з’являтися меми на тему руйнування Кримського мосту. Главред зібрав добірку таких мемів.

соцмережі

Крымский мост горит мемы / соцсети

Пожежа і руйнування Кримського мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці у суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним підіймається стовп чорного диму. Спочатку повідомлялося, що там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний склад.

Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

У Росії назвали офіційну причину потужних вибухів, що прогриміли на Кримському мосту. У Національному антитерористичному комітеті повідомили, що нібито на мосту стався підрив вантажного автомобіля, і в результаті цього обвалилися два автомобільні прольоти моста.

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