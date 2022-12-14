РФ може захопити нові території, але лише на одному напрямку - Світан

Під серйозною загрозою через ворожий наступ можуть перебувати лише жителі Донецької області.

РФ зможе захопити нові території / колаж фото з особистого архіву Романа Світана, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Російські окупанти можуть захопити нові території. Все через можливість швидко поповнювати свої запаси технікою і боєприпасами з боку РФ. Про це під час чату на Главреді заявив військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

За його даними, РФ може наступати лише в Донецькій області.

"Поки що росіяни можуть виконувати певні наступальні дії тільки в районі Донецького фронту за рахунок певних логістичних параметрів. Там від Донецька до кордону з Росією всього пара годин їзди, тобто за дві години вони можуть перекинути з РФ якусь кількість техніки і боєприпасів. Тому на Донецькому фронті і відбуваються деякі наступальні дії", - сказав Світан.

Він переконаний, що в будь-якому іншому місці РФ не зможе наступати. Зараз протяжність фронту становить близько тисячі кілометрів, а глибина - близько ста кілометрів.

"Щоб утримати такий фронт, Росії треба близько мільйона осіб, а у неї - трохи більше ста тисяч. Тому ні про який наступ уздовж всієї лінії фронту не може бути й мови", - додав військовий експерт.

Полковник вважає, що лише до весни РФ зможе зібрати додаткове угруповання, але воно, швидше за все, буде використовуватися лише для оборони. Світан переконаний, що окупанти не зможуть утримати фронт і їм доведеться відходити.

Ситуація в Бахмуті

Як повідомляв Главред, в Росії поширили фейкову інформацію про значні успіхи окупаційної армії на Бахмутському напрямку та просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.

Пізніше в ISW зазначили, що російські окупанти не змогли винести уроки з попередніх дорогих кампаній, зосереджених на незначних в оперативному відношенні населених пунктах. На думку експертів, бої за місто Бахмут в Донецькій області нагадують попередні спроби російських окупантів взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ і можуть стати пасткою для загарбників.

В ISW нагадали, що військові з кінця травня постійно витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо міста, а в наступні шість місяців змогли захопити всього лише кілька кілометрів території. При цьому вони зазнали великої кількості жертв.

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