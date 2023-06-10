Військовий експерт спрогнозував, чи зупиняться російські добровольці в Шебекіно

Оптимальний варіант для Бєлгородського ополчення - рухатися в бік Бєлгорода, вважає Роман Світан.

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Російські добровольці, Світан / колаж Главред, фото t.me/legionoffreedom і скріншот з відео

Російські добровольці повинні зайняти Шебекіно, а потім повинні будуть рухатися на Білгород. Про це в інтерв'ю Главреду заявив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Ополченці візьмуть Шебекіно. Якщо не брати це місто, тоді і не потрібно було заходити в Білгородську область. Після Шебекіно потрібно буде рухатися на Білгород. Будь-який обласний центр замикає на собі весь регіон. Саме тому росіяни після взяття Донецька і Луганська прагнули захопити Херсон, Запоріжжя і намагалися наступати на Харків. Оптимальний варіант для Бєлгородського ополчення - рухатися в бік Бєлгорода, вихід до міста повинен стати їх оперативним завданням", ‒ сказав він.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Стратегічне завдання для України-домогтися розвалу Росії, каже Світан, а Оперативна ‒ захід в Білгород або передмістя тамтешні.

"Якщо стратегічне завдання – розвал Росії, то оперативне – захід в Білгород або передмістя Бєлгорода. Досить буде зайти в межу міста і вже можна буде говорити, що він узятий. Потрібно зайти в Білгород і фізично встановити контроль над містом", ‒ сказав він.

Дивіться на відео інтерв'ю Романа Світана Главреду:

Операція ополченців Росії в Бєлгородській області

Російський добровольчий корпус (РДК) 1 червня оголосив про другу фазу військової операції в Бєлгородській області.

Бійці повідомили, що ведуть бої в напрямку міста Шебекіно. Того ж дня пропагандисти РФ заявили про військові зіткнення на кордоні Росії та України, а також "атаки танками" шебекінського МАПП.

Пізніше у РДК заявили про нанесення удару Градами по будівлі МВС в Шебекіно. Бійці Легіону Свобода Росії (ЛСР), які також працюють на Білгородщині, показали, як знищують техніку окупантів РФ.

Також в ЛСР сказали, що російські ополченці ведуть бої в передмісті Шебекіно – Новій Таволжанці і Титівці.

4 червня Легіон Свобода Росії та російський добровольчий корпус заявили, що з боями зайшли в передмістя Шебекіно.

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