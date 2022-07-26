Військовий експерт спрогнозував, коли Україна отримає американські літаки

Як каже відомий військовий експерт Петро Черник, у практиці військово-технічного співробітництва є неписане правило щодо передачі зброї.
Американські літаки у розпорядженні української армії з'являться в середині осені нинішнього року. Про це заявив відомий військовий експерт Петро Черник в ефірі "Радіо НВ".
"У практиці військово-технічного співробітництва є неписане правило, підкреслюю, неписане правило. Якщо говорять, що дадуть, значить, вже дали. А тепер давайте кожен слухач сам інтерпретує мої слова як такі. Моя версія, тут знову-таки трохи філософії, що середина осені, у нас є абсолютно всі підстави вважати, що з'явиться серйозна авіація", — зазначив він.
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Нагадаємо, раніше польська держава вже передала Україні практично всі запчастини і бойовий комплект для винищувачів МіГ-29. Такий крок допоможе відновити військові літаки, які є в наявності у Києва.
До того президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія в жодній з воєн не втрачала стільки авіації, як у ході повномасштабної війни проти української держави. На той момент ЗСУ знищили 200 російських бойових літаків.
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