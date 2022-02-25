Безпілотники, міномети та боєприпаси: Польща готує нову допомогу для України

Подробиці повідомив Олексій Арестович.
Уряд Польщі схвалив поставки Україні мінометів і боєприпасів до них, безпілотників і іншого озброєння.
Радник голови офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Польща передає перший пакет:
- 60 мм мінометів (100 шт.) та боєприпасів до них (1500 шт.),
- БПЛА (8 комплектів);
- планується передача боєприпасів V категорії та кевларових шоломів V категорії;
- 152 мм кумулятивні боєприпаси - 1770 шт;
- 23 мм боєприпаси до автоматичних знарядь - 25336 шт.;
- 23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних знарядь-5000 шт. (можливо додатково 66 тис. шт.);
- кевларові Бойові шоломи-42 тис. шт.
"Виражена готовність передачі ПТРК Javelin після узгодження зі США про додаткову закупівлю на заміну цих ПТРК, які можуть бути передані нам. Готові передати 5, 56x45 мм автоматів Grot - 10 тис.шт." – додав Арестович.
Нагадаємо, раніше в Україну прибула допомога з Польщі - колона з боєприпасами для боротьби з російським агресором.
Також ми повідомляли, що ввечері 25 лютого на зустрічі в Парижі міністри Фінанси Євросоюзу затвердили персональні фінансові санкції щодо президента Росії Володимира Путіна і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
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Автор: Сергій Коломієць