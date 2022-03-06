Під час війни вирішили розвивати торгівлю з Росією: Стефанчук гнівно звернувся до влади Грузії

Руслан Стефанчук / УНІАН

Україна закликає Грузію ввести санкції проти Росії через військове вторгнення в Україну, оскільки на даний момент влада цієї країни, навпаки, планує розвивати торговельні відносини з РФ. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у відеозверненні до влади Грузії.

"Як же так сталося, що сьогодні, в розпал війни проти братньої для вас України, ви вирішили розвивати торгівлю з країною, яка напала і на нас, і на вас?", – сказав спікер.

Йдеться про зняття санкцій з п'ятнадцяти грузинських виробників молока, каже Стефанчук.

"Невже це коштує нашої тисячолітньої дружби, нашої спільної боротьби, наших спільних прагнень? Невже ви не бачите, що народ Грузії, який виходить на площі міст підтримує Україну, а не ваші каламутні домовленості?",- зазначив спікер парламенту.

Він нагадав грузинській владі про слова Шота Руставелі:"Серед ворогів найгірший ворог той, що поводиться як друг".

Реклама

Водночас Стефанчук запевнив: УКРАЇНА розуміє, що Грузія – це не лише уряд.

читайте такожМ'ясо з Білорусі, молочка з Грузії - як РФ намагається врятуватися від дефіциту продовольчих товарів

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що його країна не приєднається до фінансових та економічних санкцій, які країни Заходу масово вводять проти Росії за її військове вторгнення в Україну.

"Грузія, з урахуванням наших національних інтересів і з урахуванням інтересів нашого народу, не збирається брати участі у фінансових і в економічних санкціях, оскільки, повторюю, це тільки ще більше зашкодить нашій країні і нашому населенню. Відповідно, я, як глава уряду, який відповідальний як за внутрішню, так і за зовнішню політику, враховуючи національні інтереси буду керуватися тільки інтересами нашої країни", ‒ заявив Гарібашвілі.