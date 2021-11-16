У Львові в приміщенні супермаркету померла людина

Поліція з'ясовує обставини трагедії.
У Львові у приміщенні супермаркету на вулиці Петлюри померла людина. Трагічна подія трапилася у вівторок, 16 листопада. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.
Депутат на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав, що у Львові в приміщенні супермаркету на вулиці Петлюри, померла людина. Як стверджує він, НП сталася у вівторок, 16 листопада, о 09:10.
"Магазин закритий, працює поліція", - сказав Зінкевич.
Обставини смерті людини встановлюють правоохоронці.
Главред повідомляв: у Львові під час руху раптово помер водій маршрутки. Інцидент трапився на проспекті Чорновола у вівторок, 2 листопада, в маршрутці №47А. Тоді, за попередньою інформацією, повідомили, що 55-річному водієві різко стало погано. Він знепритомнів, а автобус з пасажирами виїхав на тротуар і зніс декілька металевих стовпчиків. Очевидці трагедії намагалися реанімувати водія. Він помер до приїзду швидкої допомоги.
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