Тіло залишили в коридорі та обходили стороною: у лікарні Тернополя помер чоловік

Чоловік хотів, щоб його пропустили без черги / УНІАН

У поліклініці Тернополя помер чоловік, який намагався потрапити на прийом до лікаря. Він отримав напрямок, піднявся на другий поверх і впав.

Чоловікові більше 70 років, а інцидент стався в середу, 10 листопада, повідомляє te.20minut.ua.

Вранці йому стало погано, тому він самостійно прийшов в поліклініку. Чоловік скаржився на погане самопочуття, він намагався потрапити на прийом до сімейного лікаря і просив пропустити його позачергово. Йому видали талон, проте піднявшись сходами на другий поверх, чоловік впав у коридорі.

Медики 20 хвилин намагалися його реанімувати

Незважаючи не зусилля лікарів, чоловіка врятувати не вдалося. Після того тіло покійного залишили прямо в коридорі, а повз йшли люди, які намагалися потрапити на прийом до медиків. Тільки через деякий час покійного відгородили ширмою.

читайте такожВідмовили в госпіталізації та кисневому концентраторі: в Одесі страшною смертю померла пенсіонеркаНачальник відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міськради Василь Даньчак інформацію про смерть чоловіка в поліклініці підтвердив, проте відмовився повідомляти подробиці.

Реклама

Нагадаємо, раніше в Миколаєві родичі важко хворої-19 жінки напали вночі на обласну інфекційну лікарню.

Вони зламали шлагбаум, а потім почали вибивати двері в приймальний спокій. І з погрозами накинулися на персонал, зажадавши кисень для своєї родички.

Читайте також: