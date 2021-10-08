У Львові посилюють карантин: з 18 жовтня школи йдуть на дистанційне навчання / Reuters

У Львові посилюють карантинні обмеження. З 18 жовтня школи переведуть на дистанційне навчання, а лікарні зупинять всі планові госпіталізації, заявив міський голова Андрій Садовий. За його словами, відповідне рішення ухвалила Комісія ТЕБ і НС.

"З 18 жовтня школярі 5-11 класів, а також позашкільні заклади та дозвілля переходять на тижневе дистанційне навчання. Після цього тиждень канікул. Таким чином повинні обірвати ланцюжок захворювання", - написав Садовий у Facebook.

Крім того, місто тимчасово зупиняє планові госпіталізації та операції в лікарнях, щоб залишити місця для на COVID-19.

Також було рекомендовано обмежити розважальні масові заходи.

Мер додав, що рішення щодо роботи ринків, закладів харчування, магазинів та іншого бізнесу зараз обговорюється.

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Садовий додав, що наступне засідання комісії відбудеться наступного тижня.

Зазначимо, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 16 362 жителів країни. У тому числі захворіли 1553 дитини і 431 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 526 осіб; летальних випадків - 241 (добою раніше було 314); одужали - 4 720 осіб.

У Львівській області було виявлено 1327 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, пік нової хвилі коронавірусу в Україні може тривати місяць - від середини листопада до середини грудня. Такий прогноз озвучив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

23 вересня вся Україна офіційно перейшла до "жовтої" зони адаптивного карантину. У країні почали діяти привілеї для вакцинованих громадян.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що якщо більшість українців вакцинується від коронавірусу до наступного року, то вже навесні 2022 року карантин в Україні можуть повністю скасувати.