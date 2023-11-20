Військовий може оскаржити рішення ВЛК: як це зробити

Є два законні шляхи, як оскаржити рішення військово-лікарської комісії, якщо висновки вам видаються несправедливими.

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Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року / Колаж Главреда. Фото УНІАН, Генштаб ЗСУ

Якщо військовослужбовець вважає, що рішення комісії не відображає його реального стану здоров’я, він може оскаржити висновки ВЛК.

Варіантів оскарження є два - у досудовому порядку та через суд, пояснює МОЗ.

Зазвичай позитивний результат можна отримати вже на етапі перегляду у досудовому порядку, тож краще почати з нього.

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Що для цього необхідно?

Написати заяву/скаргу щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК.

Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

Військово-лікарська комісія за результатом розгляду переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, саме він тепер і буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК).

Якщо оскарження в досудовому порядку не принесло позитивного результату – позивач може звернутися до суду.

МОЗ підкреслює, що суд не може скасувати рішення ВЛК за медичними показниками, адже це не входить в його компетенцію. Але суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії та на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК.

Воєнний стан та загальна мобілізація на території України продовжені до 15 листопада 2023 року.

Чоловіки, які переїжджають до інших регіонів і змінюють своє місце проживання, повинні звернутися до Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП) там, куди вони приїхали, і стати на військовий облік. За кордоном їм слід звернутися до консульської установи. Зробити це потрібно протягом 7 днів.

Крім чоловіків, на військовий облік повинні стати жінки, які працюють за медичною спеціальністю.

Мобілізувати можуть громадян, які придатні до несення військової служби в ЗСУ і не мають права на отримання відстрочки.

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