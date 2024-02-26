Винних слід покарати: посол України вимагає 'можливого і неможливого' від Польщі

Посол України у Польщі звернувся до польської влади з проханням знайти винних у наймасштабному пошкодженні українського зерна.

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Україна закликає Польщу покарати винних у пошкодженні зерна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Мінінфраструктури

Посол України Василь Зварич закликав польську владу та поліцію до покарання винних у наймасштабнішому пошкодженні українського зерна, яке сталося у Польщі. Про це український посол написав у X (Twitter).

"Звертаємося до польської влади та поліції з проханням зробити все можливе і неможливе, щоб знайти і справедливо покарати винних у таких ганебних діях", – зазначив дипломат.

За його словами, винуватці, які висипали зерно, завдають шкоди не лише Україні, але й самій Польщі.

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Хто такий Василь Зварич Василь Богданович Зварич — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі (з 2022), пише Вікіпедія. Народився 27 січня 1977 року в місті в Стрию на Львівщині. У 1999 році закінчив з відзнакою факультет міжнародних відносин Львівський національний університет імені Франка.

Інциденти з висипаним зерном

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого у Польщі невідомі висипали 160 тонн українського зерна. Українську агропродукцію висипали з 8 напіввагонів. Вантаж прямував до порту Гданська, звідки мав попливти в інші країни світу.

Як повідомляв Главред, біля 9 ранку 24 лютого на залізничній станції Дорогуськ невідомі пошкодили вантажні вагони та висипали українську агропродукцію. Це був третій подібний випадок за останні дні.

Раніше польські протестувальники перекрили залізничні колії та розсипали зерно з вантажного вагону. 11 лютого вони також напали на українські вантажівки і висипали українське зерно.

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