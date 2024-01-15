'Вибухнув': Буданов відповів, як втрата РФ А-50 та Іл-22 вплине на фронт

Втрата Росією літаків А-50 та Іл-22 обов'язково позначиться на здатності росіян завдавати ударів по материковій Україні. Керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив підбиття двох військових літаків окупантів.
У коментарі FT очільник розвідки зауважив, що під час спецоперації було знищено щонайменше один літак ворога, іншому - з пошкодженнями - вдалося приземлитися.
"А-50 був збитий і вибухнув. Іл-22 отримав серйозні пошкодження, але, на превеликий жаль, зумів здійснити вимушену посадку в Анапі", - прокоментував Буданов.відео дня
За даними розвідки, Росія в цілому має вісім А-50 у хорошому стані. Знищення такого літака, найімовірніше, вплине на здатність Росії діяти і комунікувати у зоні бойових дій "цілодобово", пояснив керівник ГУР.
Водночас, як підкреслив старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі, втрата Росією А-50 "значна, оскільки у РФ їх - обмежена кількість".
Збито А-50 та Іл-22
14 січня українські військові підбили одразу два російські літаки над Азовським морем. Йдеться про знищення А-50 та суттєве ураження Іл-22.
Російські довколавоєнні ресурси підтверджують втрату Росією одразу кількох бортів і постять фото наслідків ударів, тоді як Кремль коментувати ситуацію відмовляється.
А-50 - унікальний літак для дальньої радіолокаційної розвідки і управління, розроблений на базі військово-транспортного літака Іл-76. Літак здатний виявляти різні цілі на значних відстанях, включно з повітряними, наземнми та надводними об'єктами.
Водночас екіпажу Іл-22 вдалося "вижити" завдяки потужним засобам РЕБ літака, які нібито "відвели" ракету на відстань у 500 м, тому вибух тільки "зачепив" борт.
Наразі невідомо, якою зброєю було уражено А-50 та Іл-22. Деякі експерти припускають, що спецоперація була здійснена з використанням "блукаючого" Patriot.
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