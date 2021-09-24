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Вішали вже труп: ексзаступник генпрокурора розповів моторошні деталі смерті легендарного Володимира Івасюка

24 сентября 2021, 14:09

На думку колишнього заступника генерального прокурора України Миколи Голомші, легендарного музиканта спершу умертвили, а потім затягнули його голову в петлю.

Івасюк
Володимир Івасюк / Вікіпедія

Легендарний український музикант, співак і композитор Володимир Івасюк не здійснював суїцид шляхом повішення – його вже мертвим проділи в петлю. Таку думку висловив колишній заступник генпрокурора Микола Голомша у програмі "Право на владу".

Легендарного автора" Червоної рути " було знайдено повішеним у лісі біля Львова понад сорок років тому − у 1979 році. Тоді радянська міліція оформила справу як самогубство.

Через багато років вже українські правоохоронці дійшли іншого висновку і справу про смерть композитора Івасюка було заново відкрито і кваліфіковано за статтею "Умисне вбивство". Голомша повідомив, що повторне слідство встановило справжні обставини смерті композитора і його "повісили мертвим". За його словами, коли цю давню справу підняли, то виявили чимало підтасовок.

"Навіть фальсифікація доказів лікування (Івасюка в психіатричній клініці-Главред ) була досить фальшиво зроблена. Симптоматика була одна, ліки ж інші",-розповів екс-заступник прокурора Голомша.

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Нагадаємо, Володимир Івасюк зник безвісти в квітні 1979 року. Одного разу він вийшов з дому і відправився на роботу в консерваторію. І пропав.

Композитора шукали протягом двох тижнів, але безрезультатно. Тоді ж справу закрили. Однак 18 травня його знайшли повішеним у Брюховецькому лісі біля Львова.

Тіло композитора нібито зовсім випадково знайшов радянський солдат. Офіційною версією радянських правоохоронних органів стало самогубство на грунті нещасного кохання або під час загострення психіатричного розладу.

Біографія Володимира Івасюка

Народився 4 березня 1949 року в місті Кіцмані Чернівецької області в родині вчителів Михайла та Софії Івасюків.

Свою першу пісню написав у 15 років - на вірші, написані батьком.

У школі створює вокально-інструментальний ансамбль"Буковинка". Навчався в медичному інституті в Чернівцях, звідки, однак, незабаром був виключений за "політичний інцидент". Працював на заводі "Легмаш", де керує заводським хором. І активно пише пісні. Згодом, будучи вже професійним музикантом, закінчує навчання в медичному інституті.

У 1970 році пише пісні "Червона рута" і "Водограй", які вперше виконує з Оленою Кузнєцовою в передачі республіканського телебачення "Камертон гарного настрою".

"Червона рута "перемагає на першому Всесоюзному фестивалі"Пісня-71". На заключному концерті в Москві Івасюк виконав її разом з Назарієм Яремчуком та Василем Зінкевичем.

Хіти Івасюка мали величезний успіх. За словами колишньої співробітниці Управління з авторських прав УРСР Анастасії Крившенко, авторські відрахування композитору за виконання його піснями вокально-інструментальними ансамблями доходили до 100 тисяч рублів на місяць.

А "Водограй" перемагає в телевізійному конкурсі " Алло, ми шукаємо таланти!"та фестивалі"Пісня-72".

Івасюк скоро переїхав до Львова, де і почав навчання в консерваторії у легендарного професора Анатолія Кос-Анатольського. Проте, в 76 - му році музиканта виключили за пропуски занять і він довчався вже під керівництвом Лешека Мазепи. У той період, нарівні з піснями (в першу чергу для Софії Ротару та ансамблю "Смерічка") Івасюк багато складав музики для театру.

У жовтні 1978 року він бере участь у всеукраїнському зльоті творчої молоді. Виповнюється " сюїти-варіації для камерного оркестру "і відбувається прем'єра пісень" літо пізніх жоржин "і"Нам спокій, друже, тільки сниться".

18 травня 1979 року був виявлений повішеним у Брюховицькому лісі неподалік Львова.

Кращі пісні Володимира Івасюка

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Володимир Івасюк
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