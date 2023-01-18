"Гелікоптер знизився, вдарився і спалахнув": очевидець розповів про момент трагедії у Броварах

За словами очевидців, повітряне судно перед падінням у місті почало різко знижуватися і зачепило дитячий садок.

Очевидець розповів про момент трагедії у Броварах/ Магнолія-ТВ, скрін

Гелікоптер з вищим керівництвом МВС України, який розбився у Броварах на Київщині, перед падінням різко знизився, після чого зачепив приміщення дитячого садка і спалахнув.

Про це розповідають очевидці події. Зазначається, що повітряне судно загорілося одразу після зіткнення.

"Вертоліт зробив три кола над "Форою" і полетів у центр, на цю сторону до школи. А потім різко почав знижуватися і пішов на садочок. А там уже вдарився, загорівся і все", – розповідає місцевий житель.

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Падіння гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах

У середу, 18 січня, у Броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав гелікоптер. Він зачепив дитсадок і полетів у бік житлового будинку. Внаслідок його падіння спалахнула пожежа на великій території.

Пізніше стало відомо, що внаслідок аварії гелікоптера у Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України. На борту перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС. Цю інформацію підтвердив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Загалом, згідно з даними ДСНС України, станом 11:00 відомо про 15 загиблих, зокрема трьох дітей. З них 9 осіб перебували на борту гелікоптера. Травмовано 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей), їх забрали до лікарні.

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