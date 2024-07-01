Верховна Рада відклала засідання на тиждень: депутат анонсував кадрові рішення

Верховна Рада України прийняла рішення про відкладення проведення засідань ще на один тиждень. Причиню такого рішення, як зазначається, є проведення саміту НАТО, однак, насправді це може бути пов'язано із кадровими змінами в уряді. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.
"Тільки що відклали засідання Ради на один тиждень. Типу причина саміт НАТО", - написав він.
За словами Железняка, причина скасування засідань Верховної ради інша.
"І тут я всім раджу згадати слова спікера про кадрові ротації в уряді. І те що я писав, що є відчуття що це буде значно більше ніж призначення пари міністрів", - резюмував він.
Хто такий Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.
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