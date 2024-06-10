Мустафа Найєм подав у відставку з посади голови Агентства відновлення

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення. Про це чиновник особисто повідомив у Facebook.
"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоди, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", - заявив він.
Хто такий Мустафа Найєм?
Мустафа Найєм - український політик та екс-журналіст. Народний депутат України VIII скликання. З листопада 2019 року працював у концерні Укроборонпром на посаді заступника генерального директора. Із серпня 2021 року - заступник міністра інфраструктури України та керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, повідомляє "Вікіпедія".
Скандал із невдалим відрядженням Найєма
Мустафа Найєм мав вирушити до Берліна на міжнародну конференцію URC-2024 11-12 червня 2024 року, яка покликана мобілізувати міжнародну підтримку відновлення України.
9 червня ввечері у ЗМІ з'явилася інформація про те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не підписав Найєму відрядження.
"Прем'єр-міністр особисто відхилив моє прохання про відрядження до Берліна без пояснення причин", - пізніше сказав чиновник.
Очікується, що президент України Володимир Зеленський відкриє URC-2024 разом із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
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