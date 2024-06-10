Мустафа Найєм подав у відставку з посади голови Агентства відновлення

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення.

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Мустафа Найєм подав у відставку / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення. Про це чиновник особисто повідомив у Facebook.

"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоди, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", - заявив він.

Хто такий Мустафа Найєм? Мустафа Найєм - український політик та екс-журналіст. Народний депутат України VIII скликання. З листопада 2019 року працював у концерні Укроборонпром на посаді заступника генерального директора. Із серпня 2021 року - заступник міністра інфраструктури України та керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, повідомляє "Вікіпедія". відео дня

Скандал із невдалим відрядженням Найєма

Мустафа Найєм мав вирушити до Берліна на міжнародну конференцію URC-2024 11-12 червня 2024 року, яка покликана мобілізувати міжнародну підтримку відновлення України.

9 червня ввечері у ЗМІ з'явилася інформація про те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не підписав Найєму відрядження.

"Прем'єр-міністр особисто відхилив моє прохання про відрядження до Берліна без пояснення причин", - пізніше сказав чиновник.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський відкриє URC-2024 разом із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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