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Мустафа Найєм подав у відставку з посади голови Агентства відновлення

Дмитро Відоменко
10 червня 2024, 12:00
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Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення.
Найєм, відставка
Мустафа Найєм подав у відставку / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення. Про це чиновник особисто повідомив у Facebook.

"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоди, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", - заявив він.

Найєм, відставка

Хто такий Мустафа Найєм?

Мустафа Найєм - український політик та екс-журналіст. Народний депутат України VIII скликання. З листопада 2019 року працював у концерні Укроборонпром на посаді заступника генерального директора. Із серпня 2021 року - заступник міністра інфраструктури України та керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, повідомляє "Вікіпедія".

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Скандал із невдалим відрядженням Найєма

Мустафа Найєм мав вирушити до Берліна на міжнародну конференцію URC-2024 11-12 червня 2024 року, яка покликана мобілізувати міжнародну підтримку відновлення України.

9 червня ввечері у ЗМІ з'явилася інформація про те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не підписав Найєму відрядження.

"Прем'єр-міністр особисто відхилив моє прохання про відрядження до Берліна без пояснення причин", - пізніше сказав чиновник.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський відкриє URC-2024 разом із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Мустафа Найєм новини України
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