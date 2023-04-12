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Страта окупантами військового ЗСУ: у Міноборони зробили важливу заяву

Альона Вороніна
12 квітня 2023, 15:38 оновлено 12 квітня, 15:43
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Українські силові відомства і спецслужби вивчають оприлюднене відео і намагаються встановити особу загиблого захисника України та його катів.
Ганна Маляр, российские военные
У Міноборони України закликали не поширювати жорстоке відео страти українського військового окупантами/ УНІАН, Міноборони РФ

Усі компетентні українські служби від перших хвилин появи у мережі жорстокого відео страти українського військового вивчають цей запис і намагаються ідентифікувати особу українського бійця та воєнних злочинців з армії країни-агресорки Росії, які його вбили.

Ідентифікація людей по відео є складним завданням і потребує часу. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

У той же час вона звернулася до українців із закликом не оголошувати публічно будь-які версії щодо можливої особи закатованого захисника України, навіть якщо комусь здається, що він впізнав його.

відео дня

"Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти – ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків. Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його", – заявила Маляр.

Вона також закликала припинити поширення жорстокого відео страти українського військового та будь-яких кадрів із нього. Маляр наголосила, що тепер, коли усі вже це побачили, це повинні дивитися прокурори і Міжнародний суд.

Заступниця міністра оборони України зазначила, що російські окупанти таким чином намагаються залякати українців та зробити їх слабшими.

"Але все, що вони отримають у відповідь – нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору", – наголосила Маляр.

Жорстоке вбивство українського військового окупантами

Увечері 11 квітня в російських пабліках у мережі з'явилося відео розправи над українським військовослужбовцем. На опублікованих кадрах люди у військовій формі з відзнаками російських окупантів страчують живу людину з жовтою стрічкою – її, як правило, використовують ЗСУ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що проводиться детальна перевірка змісту відео зі стратою і встановлюється особа військового.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування, провадження порушили за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На кадри зі стратою воїна ЗСУ окупантами відреагував президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, це відео має побачити світ, щоб зрозуміти справжнє обличчя Росії. Президент закликав світ реагувати на агресію та військові злочини країни-агресора Росії.

Нагадаємо, спільнота InformNapalm у відповідь на жорстоке відео вбивства українського військового заявила, що це вже не перший випадок, коли російські окупанти страчують захисників України саме таким способом. Нелюди таким чином страчували українських бійців незалежно від статі, були випадки, коли так жорстоко вбивали і цивільних.

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