"Це ганьба, це злочин!": Гіркін скаржиться, що Росія кинула "ЛДНР"

Терорист розповів, що маріонетки Кремля в "ЛДНР" нічого самі не вирішують.
Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) незадоволений тим, що Росія відмовляється евакуювати жителів тимчасово окупованого Донбасу.
За його словами, маріонетки Кремля Пушилін і Пасічник нічого не вирішують в псевдореспубліках.
"Це (евакуацію - ред.) повинна організовувати Російська Федерація. "Влада ЛДНР", Пасічник і Пушилін - це всього лише виконавці. Спочатку і по сей день. Ніяких самостійних рішень вони не приймають. Це моральний обов'язок РФ самостійно забезпечити евакуацію. Те, що це не робиться - це ганьба, це злочин!,- заявив терорист.
Нагадаємо, раніше Гіркін закотив істерику через успішні поразки цілей російських окупантів українськими захисниками на Донбасі.
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