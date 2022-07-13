"Це ганьба, це злочин!": Гіркін скаржиться, що Росія кинула "ЛДНР"

Гіркін скаржиться, що Росія кинула "ЛДНР" / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) незадоволений тим, що Росія відмовляється евакуювати жителів тимчасово окупованого Донбасу.

За його словами, маріонетки Кремля Пушилін і Пасічник нічого не вирішують в псевдореспубліках.

"Це (евакуацію - ред.) повинна організовувати Російська Федерація. "Влада ЛДНР", Пасічник і Пушилін - це всього лише виконавці. Спочатку і по сей день. Ніяких самостійних рішень вони не приймають. Це моральний обов'язок РФ самостійно забезпечити евакуацію. Те, що це не робиться - це ганьба, це злочин!,- заявив терорист.

Нагадаємо, раніше Гіркін закотив істерику через успішні поразки цілей російських окупантів українськими захисниками на Донбасі.

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