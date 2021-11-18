УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Тисяча гривень за вакцинацію: Рада схвалила виділення з бюджету 3 млрд

18 листопада 2021, 12:48

Законопроект прийняли в першому читанні.

false
Незабаром кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати тисячу гривень / колаж Главред

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, який передбачає 1000 гривень для громадян України, вакцинованих двома щепленнями від коронавірусу.

Законопроект прийняли в першому читанні - 285 голосів "за".

У пояснювальній записці до документа йдеться, що 3 млрд гривень будуть спрямовані на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від обмежувальних карантинних заходів, які призвели до тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання.

читайте такожУ Мінкульті підрахували, на що вистачить "тисячі від Зеленського"Передбачається, що дане рішення стимулюватиме бізнес і найманих працівників до вакцинації від COVID-19.

"Вовина тисяча": як отримати та куди витратити

Тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19 українцям нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки виключно через державний додаток "Дія". Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Реклама

Більш того, за словами прем'єра, ці гроші не будуть обкладатися податком і не вплинуть на отримання субсидій.

"Кошти в розмірі тисячу гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через"дію". Їх можна буде витратити на покупку квитків в кіно, театри, концерти, заняття спортом, подорожі по Україні поїздом або літаком", — зазначив прем'єр-міністр.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
Верховна Рада вакцинація
Зараз ви переглядаєте новину «Тисяча гривень за вакцинацію: Рада схвалила виділення з бюджету 3 млрд». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Напівгола МARUV в новому кліпі показала статевий акт з чоловікомНапівгола МARUV в новому кліпі показала статевий акт з чоловіком Повний місяць і місячне затемнення в листопаді 2021: що не можна робити, щоб не накликати бідуПовний місяць і місячне затемнення в листопаді 2021: що не можна робити, щоб не накликати біду Новий рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачуНовий рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачу Гороскоп на сьогодні 16 листопада 2021: Овнам - інтриги, Дівам - віщі сниГороскоп на сьогодні 16 листопада 2021: Овнам - інтриги, Дівам - віщі сни Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в повний місяць і місячне затемнення 19 листопадаАстролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в повний місяць і місячне затемнення 19 листопада
13:40

У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті, а комунальники приписали цю заслугу собі

13:37

В Україні скакнуть ціни на сир: названа причина

13:34

У трьох областях України катастрофа з вакцинацією вчителів - МОНВідео

13:02

Секс-скандал з Памелою Андерсон: у мережі з'явився тизер серіалу про інтимне відео актрисиВідео

13:00

Гороскоп на завтра 19 листопада 2021: Овнам – віщі сни, Ракам – інтриги, а Козерогам - розчаруванняВідео

Реклама
12:48

Тисяча гривень за вакцинацію: Рада схвалила виділення з бюджету 3 млрдВідео

12:35

Білл Гейтс назвав термін завершення пандемії коронавірусу: є умоваВідео

12:27

Рада дозволила прикордонникам застосовувати бойову зброю

12:15

Чоловік залишився без посилки за 180 тисяч через "Нову Пошту": "Забрала інша людина"

12:13

"Велике будівництво" розширить аеромедичну евакуацію пацієнтів на всі регіони – міністр

12:12

Колишній мер Києва Омельченко терміново госпіталізований з коронавірусом

11:48

"Четверо дітей, двоє дорослих": під Вінницею отруїлася газом група людей

11:28

Удар в ніс і важкі наркотики: Даша Астаф'єва показала, як готується до ефіру шоу Танці з зіркамиВідео

11:18

Україна готова знизити вартість транзиту: Зеленський запропонував Європі вирішити газову кризуВідео

11:04

Були побої тижневої давності: відомі нові деталі загибелі 4-річної дівчинки після побиття батьком

10:49

Анна Трінчер виходить заміж: на весілля запросять співати Поплавського та Потапа з Каменських

10:35

Гороскоп на грудень 2021: Левам - дивовижне везіння, Скорпіонам - заздрість суперників

10:27

Як можна повернути частину заплачених податків: опублікована схема

10:26

В Україні оновили зони карантину: з'явилися нові "червона" область і "жовтий" регіонВідео

10:02

У Хмельницькій області в пожежі живцем згоріли четверо дітейВідео

Реклама
10:00

Взимку в окопах і майже без підтримки Заходу: чому Україні доведеться відбиватися від РФ поодинці

09:37

Убивство Алеком Болдвіном українки Гатчинс: у сценарії фільму не було епізоду зі стріляниноюВідео

09:17

Влада зайшла в Інтернет і знайшла 210 тисяч повідомлень про підробку COVID-сертифікатівВідео

09:14

День ангела в грудні за церковним календарем: іменинники місяця

08:54

У моду на зиму 2022 прийшли теплі светри невимовної краси, в яких зима пройде непомітноФотоВідео

08:26

Удар по ПП-2, авіація і кораблі в Чорному морі: Кулеба назвав план України і Заходу в боротьбі з РФВідео

08:23

Коронавірус в Україні 18 листопада: понад 20 тисяч нових випадків COVID-19 та 752 смерті за добу

07:58

Лікар розвінчав популярний міф про COVID-19 у дітей

07:55

Допомоги чекати не варто: чому в разі наступу Росії Україна лишиться однаПогляд

07:43

Гороскоп на сьогодні 18 листопада 2021: Терезам – борги, Стрільцям - сімейні проблемиВідео

07:27

Морози в -30 прийдуть раптово: синоптик уточнив прогноз погоди на зиму в Україні

07:10

Нові маневри військ РФ на Донбасі і біля кордонів України: експерт розкрив плани МосквиВідео

06:52

Запуск Північного потоку-2 можуть відкласти до серпня 2022 року - ReutersВідео

06:10

Чергове обдурювання влади: як "Вовина тисяча" тільки розлютить українцівПогляд

05:28

Росія атакуватиме Україну не лише на Донбасі: експерт назвав сценарій агресії КремляВідео

05:05

Кардіолог назвав продукти, які можуть спровокувати появу тромбів

04:30

Оголена рекордсменка з найбільших вилиць показала світу свої нові грудиВідео

04:10

Прикмети на 18 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

03:48

Уб'є більше людей, ніж COVID-19: вчені передрекли появу нової суперхворобиВідео

03:45

Більше шансів вижити: з'ясувався зв'язок між прийомом антидепресантів і ризиком смерті від COVID-19

Реклама
02:33

Чи можуть водіїв оштрафувати за несправні габарити: відповідь юристаВідео

01:37

Медик назвав несподівану причину високого тиску

01:28

Розкрито захмарна вартість посмішки ПримадонниВідео

00:40

У вусі чоловіка жив черв'якВідео

17 листопада, середа
23:57

Збірна України з футболу офіційно отримала нового тренераВідео

23:27

Сергій Поярков на позашляховику мчав на червоне світло та потрапив у ДТП

23:16

Чим небезпечна домашня консервація - відповідь лікаря

22:58

Найсмачніші пиріжки з лаваша з сиром і зеленню: готувати всього 15 хвилинВідео

22:50

Міграційна криза: Зеленський попросив допомоги у Євросоюзу

22:21

Синоптики попередили українців про погіршення погодиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти