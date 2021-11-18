Тисяча гривень за вакцинацію: Рада схвалила виділення з бюджету 3 млрд

Незабаром кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати тисячу гривень / колаж Главред

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, який передбачає 1000 гривень для громадян України, вакцинованих двома щепленнями від коронавірусу.

Законопроект прийняли в першому читанні - 285 голосів "за".

У пояснювальній записці до документа йдеться, що 3 млрд гривень будуть спрямовані на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від обмежувальних карантинних заходів, які призвели до тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання.

читайте такожУ Мінкульті підрахували, на що вистачить "тисячі від Зеленського"Передбачається, що дане рішення стимулюватиме бізнес і найманих працівників до вакцинації від COVID-19.

"Вовина тисяча": як отримати та куди витратити

Тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19 українцям нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки виключно через державний додаток "Дія". Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Більш того, за словами прем'єра, ці гроші не будуть обкладатися податком і не вплинуть на отримання субсидій.

"Кошти в розмірі тисячу гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через"дію". Їх можна буде витратити на покупку квитків в кіно, театри, концерти, заняття спортом, подорожі по Україні поїздом або літаком", — зазначив прем'єр-міністр.

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