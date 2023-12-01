Shahed з українською SIM-картою: Ігнат висловив свою думку про знахідку

Інцидент з українською SIM-картою в Shahed розслідують фахівці.

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Ігнат відреагував на інцидент з SIM-картою в російському безпілотнику / Колаж: Главред, фото: OSINT-розслідувачі, armyinform.com.ua

У дроні-камікадзе "Шахед", який Росія запустила по території нашої країни, виявили SIM-карту українського оператора "Київстар". Фахівці зараз розслідують, як ця карта потрапила до ворожого безпілотника і для чого вона там знадобилася. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Спеціалісти вже вивчають. Все, що знаходиться, вивчається спеціалістами. Не завжди потрібно видавати, чи знаємо ми щось, чи не знаємо. Але такі випадки є. Вони оприлюднені", - сказав Ігнат.

Він додав, що наразі встановлюють, з якою метою використовується SIM-карта і доступ до Інтернету у російських дронах.

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"Що можна робити, маючи власне SIM-карту і доступ до мережі Інтернет. Чи можна здійснювати маніпуляції з певними дронами. Профільні спеціалісти з цим розбираються. Я думаю, що вони зроблять певні висновки", - зазначив речник.

За словами Ігната, противник безперервно вдосконалює своє озброєння. Це стосується як зброї для стрільби, так і безпілотників. Окупанти фарбують світлі "Шахеди" у чорний колір, щоб ускладнити їх виявлення. Однак системи протиповітряної оборони вже адаптовані до таких модифікацій і вони демонструють результативність.

Нагадаємо, OSINT-розслідувачі та аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що в дроні "Shahed" була виявлена SIM-карта українського оператора. Цю карту росіяни використовують для керування безпілотним літальним апаратом (БПЛА).

Українські атаки безпілотників

Як раніше повідомляв Главред, Російську Федерацію атакували безпілотні літальні апарати. В РФ повідомляли, що дрони були збиті над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

Також українські прикордонники продемонстрували, як вони здійснили удар по окупантах за допомогою безпілотників. На Сватівському напрямку противник втратив п'ять одиниць техніки та два склади боєкомплекту.

Крім цього, 11 листопада в російському місті Коломна безпілотник атакував Конструкторське бюро машинобудування. Відомо, що воно спеціалізується на виробництві ракет "Кинджал" та "Іскандер", які використовуються окупантами для атак на Україну.

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