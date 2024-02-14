У ВМС ЗСУ прокоментували ліквідацію БДК Цезар Куніков

У Військово-морських силах України також зазначили, що російський БДК в окупованому Криму було знищено в день смерті самого Цезаря Кунікова.

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Крах "Цезар Куніков" - вдала операція ГУР, - ВМС ЗСУ/ Колаж: Главред, фото: ГУР, скріншот YouTube

Бійці Головного управління розвідки Міноборони відпрацювали по черговій зайвій ворожій цілі у Чорному морі. Великий десантний корабель окупантів Цезар Куніков затонув. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

В ефірі Радіо Свобода він нагадав про цинічну заяву Путіна 2000 року, коли затонув атомний підводний човен "Курськ" у РФ.

"Як говорив президент Російської Федерації свого часу, "вона потонула" (мова про слова Путіна про підводний човен "Курськ", який зі 118 членами екіпажу затонув 2000 року в Баренцевому морі). Ось загалом можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "Цезар Куніков". Колеги з Головного управління розвідки вкотре відпрацювали по черговому зайвому об'єкту в Чорному морі", - сказав Плетенчук. відео дня

Також представник ВМС ЗСУ назвав "поганою удачею" той факт, що російський корабель затонув у день смерті радянського офіцера Кунікова, на честь якого судно і назвали.

"Може це погана удача, не кожному Цезарю вдається двічі померти в один день", - підкреслив Дмитро Плетенчук.

ЗСУ знищили корабель РФ Цезар Куніков

У Криму прогриміли вибухи рано вранці, 14 лютого. Звуки вибухів чули жителі Ялти, Місхора й Алупки. Повідомлялося про можливий удар по великому російському десантному кораблю. У район вибухів вилітали вертольоти.

Бійці ГУР розтрощили БДК РФ Цезар Куніков у Криму, корабель затонув, пізніше повідомила Українська правда з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України. У Міноборони Росії не підтверджували і не спростовували повідомлення.

Україна знищила російський корабель Цезар Куніков у Криму, заявили в Генеральному штабі ЗСУ. Розтрощення корабля - спільна операція українських військових і бійців ГУР. У момент удару корабель перебував у територіальних водах поблизу Алупки.

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