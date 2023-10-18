В Україні прийняли на озброєння танки Leopard: призначені для прориву позицій РФ

Танки "Leopard" модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника.

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В Україні прийняли на озброєння танки Leopard / колаж: Главред, фото: bundeswehr.de, 36-та ОМБП

Міністерство оборони України прийняло на озброєння для Збройних сил танки німецького виробництва Leopard трьох модифікацій. Йдеться про "Леопарди" 2А6, 2А5 і 1А5.

У Міноборони України повідомили, що накази про ухвалення цих танків на озброєння українських Збройних сил підписав міністр оборони Рустем Умєров.

Танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 та Leopard 1А5 були отримані Україною від західних партнерів у рамках військової та оборонної допомоги. У Міноборони зазначили, що "Леопарди" ефективно зарекомендували себе у боях.

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"Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю", - йдеться у заяві оборонного відомства.

Також у Міноборони звернули увагу, що танки "Leopard" модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, швидкої організації оборонних рубежів.

Нагадаємо, що американські супертанки Abrams вже в Україні. Видання The New York Times зазначає, що танки, які були відправлені в Україну, були першими з 31, які обіцяла адміністрація президент США Байдена.

Буданов розповів, як Україні краще використовувати танки Abrams на полі бою. зараз на полі бою використання бронетехніки практично у всіх основних напрямках зведено до мінімуму. Причина цього - протитанкові заміновані поля.

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