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В Україні налагодили потужне виробництво боєприпасів

Юлія Куришко
3 серпня 2023, 19:58 оновлено 3 серпня, 20:20
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У виробництві боєприпасів Україна внутрішньо вийшла на непогані результати, вважає Дмитро Кулеба.
В Україні налагодили потужне виробництво боєприпасів
Україна виготовляє та накопичує зброю / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що в Україні створили промислову потужність, яка може задовольняти потреби за наявності комплектувальних, необхідних для виробництва снарядів.

Як розповів Кулеба для Інтерфакс-Україна, що система виробництва боєприпасів для України таки запрацює. Але варто враховувати, що йдеться про ЄС, де дуже багато різних норм і процесів.

"Щодо боєприпасів ми вийшли внутрішньо на непогані результати. Треба віддати належне команді Олександра Камишіна та АТ "Українська оборонна промисловість", - наголосив він.

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Також Кулеба додав, що раніше МЗС переважно було сконцентроване на пошуку снарядів у світі. Проте сьогодні додався не менш важливий паралельний трек - пошук комплектувальних, необхідних для виробництва боєприпасів в Україні.

"Ми бачимо, що створено промислову потужність, і вона може працювати і задовольняти не повністю, але непогано наші потреби, якщо буде постачання пороху, сумішей і, умовно скажемо, комплектуючих, необхідних для цього", - заявив міністр.

Нагадаємо, що у ЗСУ пояснили зміни ситуації на фронті. Захисники України лише за минулий тиждень знищили сім складів боєприпасів ворога на Лівобережжі, і після цього зменшилася кількість обстрілів.

Експерт пояснив, чому РФ перекидає Ту-95 на аеродром в Енгельсі. Олександр Коваленко повідомив, що Москва практично не захищена ППО і єдиний надійний захист Москви від невідомих літаючих об'єктів невідомого походження - це будівлі.

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