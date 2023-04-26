В Україні можуть дозволити одностатеві партнерства: все залежить від Зеленського

Законопроєкт зможе захистити права військовослужбовців, багато з яких не можуть офіційно оформити стосунки через одностатевих партнерів.

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Зеленський розгляне петицію про одностатеві партнерства/ фото: УНІАН

Електронна петиція про реєстрацію партнерства для одностатевих і різностатевих пар набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

У петиції понад 40 осіб та організацій звернулися до глави держави із закликом публічно підтримати запровадження одностатевих партнерств в Україні та зробити все можливе, щоб сприяти ухваленню законопроєкту №9103. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Мета цього проєкту — створити в Україні інститут реєстрованих партнерств, що буде доступний як для одностатевих, так і для різностатевих пар", – зазначили автори петиції.

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Законопроект №9103 зареєстровано у парламенті 14 березня. У проекті пропонується запровадити зареєстроване партнерство (також відоме як "цивільне партнерство") як добровільний сімейний союз двох дорослих осіб однієї або різної статі. Після державної реєстрації партнери отримають статус близьких родичів - членів сім'ї першого ступеня споріднення.

Автори проекту стверджують, що законопроєкт зможе захистити права військовослужбовців, багато з яких не можуть офіційно оформити стосунки через одностатевих партнерів.

"Пари, які не хочуть або не можуть оформити шлюб, не мають змоги отримати такі ж права, що й одружені. Зокрема це стосується одностатевих пар, серед яких – пари ЛГБТ+ військових", – йдеться у петиції.

Нагадаємо, що у серпні минулого року Володимир Зеленський відреагував на подібну петицію про одностатеві шлюби. Згідно з Конституцією України - шлюб це союз чоловіка та жінки і змінювати основний закон у воєнний час не можна, зазначив глава держави.

Варто зазначити, що нині багато селебріті здійснюють камінг-аут. Так, український ведучий і музичний блогер Ваня Рассел слідом за багатьма публічними особистостями заговорив про власну нетрадиційну орієнтацію.

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