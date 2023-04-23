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Відомий український ведучий здійснив камінг-аут

Анна Підгорна
23 квітня 2023, 13:23 оновлено 23 квітня, 13:23
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Слідом за Завадюком Рассел вирішив, що мовчати про важливі для себе теми більше просто неможливо.
Ваня Рассел
Ваня Рассел здійснив камінг-аут / instagram.com/oh.my.russell

Український ведучий і музичний блогер Ваня Рассел слідом за багатьма публічними особистостями заговорив про власну нетрадиційну орієнтацію та здійснив камінг-аут.

Ведучий на своєму YouTube-канал розповів історію українського військового Павла Лагойди та його складності долі через те, що він є відкритим представником ЛГБТ-спільноти.

Натхненний подвигом захисника нашої країни, а також багатьох представників українського шоу0бізнесу на кшталт Володимира Завадюка і Melovin, Рассел і сам вирішив, що прийшов час "вийти з шафи", і заявити про себе світові. Так він зважився на відкритий камінг-аут на багатотисячну аудиторію.

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"Я також хочу проявити сміливість та підтримати людей, які просто хочуть бути щасливими, підтримати українських військових, які відкрито заявляють про свою орієнтацію та не бояться осуду інших. Я заявляю, що я є також представником ЛГБТ- спільноти", - повідомив Ваня Рассел.

Раніше продюсер популярних українських шоу "Голос країни" і "Танці з зірками" Володимир Завадюк здійснив камінг-аут і розповів, що тепер живе разом з бойфрендом.

Також американська співачка Брітні Спірс спростувала чутки про своє розлучення з молодим актором Семом Асгарі - папараці марно намагалися "розлучити" пару, у якої в сімейному житті все в порядку.

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