Комаров покаже один день з життя Президента Зеленського у спецпроєкті "Рік. За кадром" на 1+1

У прем’єрному випуску покажуть унікальний репортаж про одне з відряджень Президента.

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Дмитро Комаров та президент Зеленський у спецпроєкті "Рік. За кадром" на 1+1 Україна / Прес-служба

Цієї п’ятниці, 28 квітня, о 21.30 на 1+1 Україна відбудеться прем’єра спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром". В першому випуску глядачі дізнаються, як проходить звичайний день Президента, та побачать повне інтерв’ю з Володимиром Зеленським.

Традиційно глядачі бачать офіційну сторону роботи перших осіб держави: зустрічі, публічні виступи, заходи широко висвітлюють у ЗМІ. Та інший бік їхньої роботи зазвичай залишається таємницею.

Дмитру Комарову випала рідкісна можливість побачити зсередини, як відбуваються робочі відрядження Президента під час війни, як працює його команда та як організований графік першої особи держави. В репортажі покажуть один день з життя Президента України та відкриють досі невідомі факти, про які вже зараз можна говорити.

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В ексклюзивному інтерв’ю Володимир Зеленський розповість, чи є в України шанс стати найбезпечнішою державою у світі, а також поділиться особистими подробицями – як спілкується з найріднішими та чи переживають за нього близькі.

Спецпроєкт Дмитра Комарова "Рік. За кадром" – це цикл повних версій інтерв’ю з найвпливовішими військовими керівниками України. В ньому журналіст покаже те, що не потрапило до проєкту "Рік", а також розкриє нові історичні факти та подробиці відомих подій, про які не можна було говорити раніше.

Зворотній бік роботи Президента дивіться в прем’єрному випуску "Рік. За кадром" на 1+1 Україна вже цієї п’ятниці о 21.30.