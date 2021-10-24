В Україну прийшла зима: Карпати огорнув мороз і засипало снігом

Карпати засипало снігом / facebook.com/chornogora.rescue112

У Карпатах випав сніг. Справжня зима спіткала гору Піп Іван Чорногірський вранці в неділю, 24 Жовтня. Більш того, температура повітря в горах опустилася до -6°С.

Як йдеться у повідомленні Чорногорського гірського пошуково-рятувального поста, похолодання супроводжується південно-західним вітром з поривами 3 м/с.

"Хмарно з проясненнями", - сказано в повідомленні.

Тим часом, напередодні в Карпатах було 3 градуси морозу.

Як писав Главред, останній тиждень в Україні жовтня буде холодним. Країну огорнуть нічні морози. Температура повітря опуститься до -5 градусів. Похолодання очікується по всій території країни. Також у деяких регіонах пройдуть дощі.

Довідка:

Гора Піп Іван Чорногірський розташований на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Це - одна з найвищих вершин Українських Карпат, її висота - 2 028 метрів.