В Україні зросла вартість оформлення біометричних документів: що змінилося

Виготовити ID-картку, посвідку на тимчасове й постійне проживання, а також посвідчення особи без громадянства в Україні стало дорожче.

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В Україні піднялись ціни на виготовлення біометричних документів / Колаж: Главред, фото: МВС, УНИАН

З 1 січня в Україні зросли ціни на оформлення деяких біометричних документів. Подорожчало оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, посвідок на тимчасове й постійне проживання, а також посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Однією з головних причин подорожчання є збільшення вартості бланків для оформлення цих документів, які надає поліграфічний комбінат "Україна". Не дивлячись на зміну цін на бланки, вартість адміністративних послуг залишилась незмінною.

Оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки за 20 робочих днів коштуватиме 504 гривні. За оформлення протягом 10 робочих днів доведеться заплатити 874 гривені. Це на 54 гривні більше порівняно із попередніми цінами.

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Перше оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки здійснюється безкоштовно.

Нова вартість документів / Фото: МВС

Також на 138 гривень подорожчала посвідка на тимчасове проживання в Україні і тепер коштує 1056 гривень, а посвідка на постійне проживання – 1151 гривню (раніше 1013 гривень).

Ціна на посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон зросла на 1530 гривень і тепер становить 6867 гривень.

Державна міграційна служба зауважила, що люди, які вже оплатили послуги та подали заяви на оформлення документів до 31 грудня 2023 року, отримають їх за старою ціною. Однак ті, хто оплатив послугу до кінця минулого року, але не подав заяву, зможуть доплатити за новими тарифами, які діятимуть на момент подачі заяви.

Зміни для автомобілістів

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року підвищилась вартість послуг Міністерства внутрішніх справ. Видача посвідчення водія зросла до 230 грн, теоретичний іспит до 250 грн, а практичний до 420 грн.

Також постанова МВС, що набрала чинності з 22 листопада, дозволяє українцям отримувати водійські посвідчення без курсу в автошколі. Абітурієнти можуть самостійно підготуватися до тесту та його складання у сервісному центрі МВС.

Крім цього, в Україні розширюється проєкт з прозорих іспитів на водійські права, починаючи з 1 грудня. Ця програма тепер охопить всю країну. Поліцейські підкреслюють, що використання відеокамер та аудіозапису в приміщеннях для іспитів гарантує їхню чесність та унеможливлює будь-яке зовнішнє втручання.

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