В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

Рада ухвалила закон, який передбачає реформу підготовки громадян до національного спротиву із запровадженням нових навчальних програм і вимог.

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі

Про що йдеться у матеріалі:

Рада прийняла новий закон щодо нацспротиву

Передбачається створення спеццентрів підготовки громадян

Для роботі на держслужбі чоловіки мають попередньо пройти військову службу

25 березня Верховна Рада України ухвалила закон №13347, що стосується підготовки громадян до національного спротиву. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Документ передбачає перехід від базової загальновійськової підготовки до більш комплексної системи навчання, яка охоплюватиме студентів і школярів незалежно від статі. У навчальних закладах планують запровадити нову дисципліну "Основи національного спротиву", а також оновити та вдосконалити курс "Захист України".

Окрім цього, передбачено створення спеціалізованих центрів, де проводитимуть практичні заняття. Зокрема, стрілецька підготовка проходитиме на полігонах ЗСУ, сертифікованих стрільбищах і за допомогою сучасних тренажерів. Водночас для осіб, чиї релігійні переконання не дозволяють користуватися зброєю, передбачена можливість заміни відповідних модулів іншими видами навчання. Люди з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, звільнятимуться від практичної частини.

Навчання буде доступним як для чоловіків, так і для жінок, а сам закон чітко визначає повноваження органів влади щодо організації цієї підготовки.

Також передбачено, що чоловіки для призначення на державну службу повинні будуть пройти військову службу.

Реформи в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністр оборони України Михайло Федоров ініціював масштабну реформу системи мобілізації, метою якої є усунення тривалих проблем у роботі територіальних центрів комплектування та загалом у процесі призову.

Водночас у 2026 році в Україні планують запровадити реформу технічного контролю транспорту, яка передбачатиме обов’язковий техогляд для всіх автомобілів, повідомили у профільному міністерстві.

Крім того, в країні триває одна з найбільших змін у сфері освіти — впровадження профільної старшої школи в рамках концепції "Нова українська школа". Хоча основні нововведення заплановані на 2027 рік, ця тема вже активно обговорюється та супроводжується різними припущеннями і міфами, зокрема про можливе закриття 10-х класів або скасування повної середньої освіти.

Інші новини:

Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

