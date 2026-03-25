В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

Юрій Берендій
25 березня 2026, 14:58
Рада ухвалила закон, який передбачає реформу підготовки громадян до національного спротиву із запровадженням нових навчальних програм і вимог.
В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків
В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Рада прийняла новий закон щодо нацспротиву
  • Передбачається створення спеццентрів підготовки громадян
  • Для роботі на держслужбі чоловіки мають попередньо пройти військову службу

25 березня Верховна Рада України ухвалила закон №13347, що стосується підготовки громадян до національного спротиву. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Документ передбачає перехід від базової загальновійськової підготовки до більш комплексної системи навчання, яка охоплюватиме студентів і школярів незалежно від статі. У навчальних закладах планують запровадити нову дисципліну "Основи національного спротиву", а також оновити та вдосконалити курс "Захист України".

Окрім цього, передбачено створення спеціалізованих центрів, де проводитимуть практичні заняття. Зокрема, стрілецька підготовка проходитиме на полігонах ЗСУ, сертифікованих стрільбищах і за допомогою сучасних тренажерів. Водночас для осіб, чиї релігійні переконання не дозволяють користуватися зброєю, передбачена можливість заміни відповідних модулів іншими видами навчання. Люди з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, звільнятимуться від практичної частини.

Навчання буде доступним як для чоловіків, так і для жінок, а сам закон чітко визначає повноваження органів влади щодо організації цієї підготовки.

Також передбачено, що чоловіки для призначення на державну службу повинні будуть пройти військову службу.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністр оборони України Михайло Федоров ініціював масштабну реформу системи мобілізації, метою якої є усунення тривалих проблем у роботі територіальних центрів комплектування та загалом у процесі призову.

Водночас у 2026 році в Україні планують запровадити реформу технічного контролю транспорту, яка передбачатиме обов’язковий техогляд для всіх автомобілів, повідомили у профільному міністерстві.

Крім того, в країні триває одна з найбільших змін у сфері освіти — впровадження профільної старшої школи в рамках концепції "Нова українська школа". Хоча основні нововведення заплановані на 2027 рік, ця тема вже активно обговорюється та супроводжується різними припущеннями і міфами, зокрема про можливе закриття 10-х класів або скасування повної середньої освіти.

Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Верховна Рада госслужащие Госслужба
В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

Реклама

