Клуб УПЛ оштрафували за інтерв'ю російською мовою

ФК Верес оштрафували / nkveres.com

Контрольно-дисциплінарний комітет Української Асоціації футболу (УАФ) оштрафував Рівненський клуб Верес.

Як сказано на офіційному сайті клубу, причиною цьому стало порушення пункту регламенту, який зобов'язує давати флеш-інтерв'ю державною мовою. Порушення було зафіксовано після матчу 17 туру УПЛ Верес-Динамо.

У прес-службі футбольного клубу повідомили, що відтепер і надалі представники Вереса даватимуть інтерв'ю та коментарі для ЗМІ лише українською мовою.

"Для тих футболістів, або інших співробітників клубу, які володіють державною мовою на недостатньому на їхню думку рівні-клуб готовий організувати курси з вивчення української", - йдеться в повідомленні.

читайте також"Хамство і безкультур'я": Кремінь нагадав про багатотисячні штрафи за відмову від української мовиВтім, зазначено, що таке рішення не стосується представників клубу, які є громадянами інших держав.

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"Якщо футболіст має український паспорт - публічні інтерв'ю, коментарі офіційному мовнику, представникам ЗМІ - він повинен давати українською мовою. Я також розумію, що є футболісти, які погано знають українську. Зараз вже є тенденція, що їм за це навіть трохи соромно. Інформаційні повідомлення для преси від співробітників клубу повинні бути українською мовою", - вважає президент ФК Верес Іван Надєїн.

Раніше ми повідомляли, що відомий український косметичний бренд Piel Сosmetics розкритикували через рекламу, в якій використовується кадр з Радянського легендарного комедійного телевізійного фільму "Іронія долі, або з легким паром!"(1975 рік, режисер ‒ Ельдар Рязанов).

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