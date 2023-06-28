В Україні офіційно змінять дати трьох свят: Зеленський подав проект у Раду

Перенесення дат може торкнутися трьох свят: Різдва, Дня Української державності та Дня захисників та захисниць.

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Зеленський пропонує Раді офіційно змінити дати трьох свят / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ТСН

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді змінити дату святкування трьох свят України, зокрема і Різдва. Глава держави вніс відповідний законопроект до парламенту.

Перенесення дат може торкнутися трьох свят: Різдва, Дня української державності та Дня захисників і захисниць.

Зеленський пропонує Раді офіційно змінити дати трьох свят / скріншот

Різдво не 7 січня, а 25 грудня

Як йдеться в пояснювальній записці, більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня. Православна церква України 24 травня на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня на новий - новоліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу і яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня.

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День української державності не 28 липня, а 15-го

В результаті зміни дати святкування Різдва перенесення потребує і День української державності. Відповідно, його пропонується перенести з 28 липня на 15 липня.

День захисників і захисниць не 14 жовтня, а 1-го

Також українцям пропонують раніше святкувати День захисників і захисниць України. Це свято пропонують перенести з 14 жовтня по 1 жовтня. Оскільки святкування пов'язане з військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Як повідомляв Главред, Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар. Відповідне рішення було ухвалено на Архієрейському соборі 24 травня.

Тепер більшість християн України відзначатимуть церковні свята по-іншому. Нововведення будуть впроваджуватися з 1 вересня 2023 року, коли починається новий церковний рік.

До слова, сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції.

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