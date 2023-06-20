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"Після Нового року перший злетить": Резніков озвучив плани щодо передачі F-16

Ангеліна Підвисоцька
20 червня 2023, 11:51 оновлено 20 червня, 12:12
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Українським пілотам може знадобитися лише 4 місяці для того, щоб навчитися управляти винищувачами F-16.
'Після Нового року перший злетить': Резніков озвучив плани щодо передачі F-16
Українським пілотам знадобиться менше часу для опанування F-16 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Українським пілотам може знадобитися менше часу, ніж планувалося, щоб навчитися керувати сучасними винищувачами F-16. Тому ці винищувачі можуть з'явитися в Україні швидше. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню "Настоящее Время".

Він вважає, що українським пілотам може вистачити 4 місяці для освоєння F-16. Раніше вважалося, що пілотам знадобиться 6 місяців для цього.

"Я вважаю, що наші досвідчені пілоти, з їхнім бажанням та прагненням, мабуть, полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: із маневром, уночі, у парі. Я гадаю, за 4 місяці це реалістично. Я так вважаю, бо ми вміємо дивувати та вміємо вчитися", - сказав Резніков.

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Однак для обслуговування літака потрібні інженери та техніки.

"І ось цей курс навчання довше, ніж чотири місяці. І якщо у нас є пілоти, які говорять англійською мовою, і швидше це освоїть, то інженерів та техніків дещо менше" – сказав Резніков.

До того ж слід готувати інфраструктуру для літаків - аеродроми та укриття. Міністр вважає, що з Нового року Україна зможе отримати бойові літаки.

"Не раніше. І це символічно. Тому що я на торішні Різдво та Новий рік записав звернення до Санта Клауса, де я прошу допомогу в інтересах дітей України, щоб вони могли вчитися, ходити до шкіл та садків. Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки тощо. У мене там стояв маленький літачок, модель, який потім відлітає. Це було моє побажання Санті. Тому було б логічно, щоб хоча б до Нового року перший F-16 таки злетів", – сказав міністр.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача Україні F-16

Нагадаємо, що у ВПС США розповіли, коли винищувачі F-16 прибудуть в Україну. Передача Україні винищувачів F-16 може зайняти кілька місяців, і це в кращому випадку. Про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл.

У Міноборони назвали число винищувачів для перемоги. Україна здатна здобути перемогу над країною-агресором Росією і звільнити свої території, якщо отримає достатньо винищувачів, вважають у відомстві.

Бригадний генерал розкрив сценарій завоювання ЗСУ переваги в повітрі з F-16. ЗСУ можуть змусити РФ відмовитися від повітряних ударів, підкреслив Сергій Голубцов.

Лавров закотив істерику через Україну і F-16. Лаврову здалося, що Захід, підтримуючи Україну, хоче "деколонізувати Росію", тобто "розчленувати".

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