ПЦУ перейшла на новий календар: тепер церковні свята відзначатимуться в інші дати

Різдво буде святкуватися уже не 7 січня, як раніше, а 25 грудня. Змістяться й інші свята – такі як Покрова (1 жовтня), Водохреще (6 січня) і Миколая (6 грудня).

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ПЦУ перейшла на новий календар/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар. Відповідне рішення було прийняте на Архієрейському Соборі у середу, 24 травня.

Тепер більшість християн України відзначатимуть церковні свята по-іншому. Нововведення будуть впроваджуватися з 1 вересня 2023 року, коли розпочинається новий церковний рік. Про це повідомляється на сторінці ПЦУ у Facebook.

"Рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання, в якій визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар", – йдеться у повідомленні.

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Формально такий остаточний перехід повинен бути затверджений на Помісному соборі, який запланований на 27 липня цього року. Проте предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що питання про перехід все одно вже вирішене, і з 1 вересня свята відзначатимуться по-новому.

Тепер Різдво буде святкуватися уже не 7 січня, як раніше, а 25 грудня. Змістяться й інші свята – такі як Покрова (буде вже не 14 жовтня, а 1 жовтня), Водохреще (не 19 січня, а 6 січня) і Миколая (не 19 грудня, а 6 грудня).

Проте цей перехід не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці.

Чому не зміниться дата святкування Великодня

ПЦУ формально переходить не на григоріанський, а на новоюліанський календар. Так називається календар, у якому частина свят відзначатиметься згідно з григоріанським календарем, а Великдень і всі свята, дата відзначення яких рахується від Великодня, залишаться такими, як і були. Такий перехід зі старого юліанського календаря на новий без врахування Великодня називають "новоюліанським календарем".

Саме так робили і православні церкви Європи, які теж зберегли різний підхід до вирахування Великодня з церквами григоріанського календаря.

Перехід ПЦУ на новий календар

Нагадаємо, митрополит Епіфаній пропонував перейти на новий календар ще кілька років тому. Але тоді в ПЦУ заявляли, що не поспішатимуть з цим, тому що потрібно зважити усі за і проти.

Також у ПЦУ раніше розповіли про ризики, які можуть бути пов'язані із переходом на новий календар, зокрема, із перенесенням святкування Різдва. Зазначалося, що поспішна реформа може внести "збентеження" в українське православ'я – цей ризик є цілком реальним на відміну від користі для віруючих.

Раніше повідомлялося, що Українська греко-католицька церква переходить з 1 вересня 2023 року на новий календар. Як повідомляє прес-служба УГКЦ, деякі парафії можуть користуватися юліанським календарем до 2025 року. Глава УГКЦ Блаженніший Святослав пояснив, що Великдень та пов'язані з ним свята святкуватимуть так само, як і зараз.

Дивіться відео про те, що релігієзнавець, кандидат політичних наук, військовослужбовець ЗСУ Андрій Ковальов розповів про перехід ПЦУ на новий календар:

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