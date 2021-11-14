В Україні може виникнути гострий дефіцит банківських терміналів: у чому причина

Банківська система може зіткнутися з гострим дефіцитом терміналів / УНІАН

Українці вже дуже скоро можуть відчути дефіцит банківських терміналів. Всьому причиною брак мікропроцесорів по всьому світу, яка своєю чергою спричинить зниження доступності банківських карт.

Нині вітчизняний банківський сектор поки цей дефіцит не відчуває, говорить в коментарі UBR.ua президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас. За його словами, цьому сприяє зростання частки розрахунків в інтернеті, а також безконтактних платежів через мобільні телефони та інші гаджети, говорить експерт.

"На сьогодні кількість операцій з використанням гаджетів становить близько 30%, з використанням карт – 44%, решта – з фізичним зчитуванням даних з носія карти", – розповів він.

Дубас також вказує на те, що не так багато карт використовують високотехнологічні мікропроцесори – на відміну від банківських терміналів і банкоматів. У зв'язку з цим платіжна інфраструктура України може зіткнутися з проблемою постачання банківських терміналів.

При цьому він звернув увагу на терміни використання, які в разі банківських карток складають три роки, тоді як термінали використовуються набагато довше.

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"Тобто, поки критична кількість терміналів в Україні потребуватиме заміни, ситуація з випуском мікропроцесорів на ринку може вирівнятися. Тому, думаю, українська банківська інфраструктура зможе пройти цей період гідно і не відчути великих проблем з постачанням банківських карт або терміналів", – резюмував він.

Як повідомляв Главред, ПриватБанк встановив нові місячні ліміти переказів з карти на карту через всі канали. Нові обмеження введені для протидії відмиванню коштів і торкнуться тільки тих клієнтів, які здійснюють понад 100 таких операцій на місяць.

Нагадавши, ПриватБанк заблокував картки своєї клієнтки на 120 днів. На рахунку жінки, яка займалася купівлею-продажем криптовалют, Залишилося 23 тисячі гривень. У НБУ попередили про те, що банки можуть блокувати рахунки за підсумками фінансового моніторингу.