В Україні змінилися правила карантину - повний список заборон

Відсьогодні термін дії "жовтого" COVID-сертифіката, що підтверджує отримання однієї дози вакцини, буде в чотири рази коротшим - всього 30 днів.
З понеділка, 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.
Що заборонено в "червоній" зоні карантину
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень;
- робота закладів освіти, в яких повністю вакциновані менше 100% співробітників;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
- проведення масових заходів;
- робота закладів культури.
Ці обмеження не діятимуть в тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) і відвідувачів (учасників) зазначених установ (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування або експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.
Що заборонено в "жовтій" зоні карантину
- робота закладів освіти, в яких вакциновані принаймні однією дозою менше 100% співробітників;
- проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
- робота спортзалів, басейнів;
- діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Ці обмеження не діятимуть, якщо всі співробітники і відвідувачі матимуть один з документів:
- "жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (є чинними 30 днів);
- "зелений" COVID-сертифікат (є чинним 365 днів);
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
- іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (є чинним 365 днів);
- негативний результат ПЛР або експрес-тест на визначення антигену (є чинним 72 години);
- сертифікат про одужання від COVID - 19 (є чинним 105 днів з дати встановлення діагнозу).
Термін дії" жовтого " сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.
Які обмеження діють у всіх зонах карантину
- заборона на роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції перебувають 50% учнів та співробітників;
- заборона перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;
- не можна самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації.
Важливо: ці правила не скасовуються навіть при наявності COVID-документів.
Як повідомляв Главред, станом на ранок понеділка, 6 грудня 2021 року, зафіксовано різкий сад хворих на коронавірусв Україні та кількості жертв хвороби. Зокрема, за добу COVID-19 виявили у 4 478 жителів країни.
За 24 години було госпіталізовано 1 660 осіб; летальних випадків - 239; одужали 9 082 особи.
В цілому, ситуація з коронавірусом в Україні поліпшитися. Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони. Ситуація з COVID-19 в них зараз краща, ніж у двох областях "помаранчевої" зони.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, ситуація повністю нормалізувалася і відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки в наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.
Тим не менш, рішення про вихід регіону з "червоної зони" ухвалює Державна комісія з ТЕБ і НС.
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