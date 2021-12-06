УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні змінилися правила карантину - повний список заборон

6 грудня 2021, 09:16

Відсьогодні термін дії "жовтого" COVID-сертифіката, що підтверджує отримання однієї дози вакцини, буде в чотири рази коротшим - всього 30 днів.

карантин в Україні
Опубліковано повний список обмежень в "жовтій" та "червоній" зонах / УНІАН

З понеділка, 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

Що заборонено в "червоній" зоні карантину

  • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень;
  • робота закладів освіти, в яких повністю вакциновані менше 100% співробітників;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
  • проведення масових заходів;
  • робота закладів культури.

Ці обмеження не діятимуть в тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) і відвідувачів (учасників) зазначених установ (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування або експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

Що заборонено в "жовтій" зоні карантину

  • робота закладів освіти, в яких вакциновані принаймні однією дозою менше 100% співробітників;
  • проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діятимуть, якщо всі співробітники і відвідувачі матимуть один з документів:

  • "жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (є чинними 30 днів);
  • "зелений" COVID-сертифікат (є чинним 365 днів);
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
  • іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (є чинним 365 днів);
  • негативний результат ПЛР або експрес-тест на визначення антигену (є чинним 72 години);
  • сертифікат про одужання від COVID - 19 (є чинним 105 днів з дати встановлення діагнозу).

Термін дії" жовтого " сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.

Реклама

Які обмеження діють у всіх зонах карантину

  • заборона на роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції перебувають 50% учнів та співробітників;
  • заборона перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;
  • не можна самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації.

Важливо: ці правила не скасовуються навіть при наявності COVID-документів.

Як повідомляв Главред, станом на ранок понеділка, 6 грудня 2021 року, зафіксовано різкий сад хворих на коронавірусв Україні та кількості жертв хвороби. Зокрема, за добу COVID-19 виявили у 4 478 жителів країни.

За 24 години було госпіталізовано 1 660 осіб; летальних випадків - 239; одужали 9 082 особи.

В цілому, ситуація з коронавірусом в Україні поліпшитися. Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони. Ситуація з COVID-19 в них зараз краща, ніж у двох областях "помаранчевої" зони.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, ситуація повністю нормалізувалася і відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки в наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.

Тим не менш, рішення про вихід регіону з "червоної зони" ухвалює Державна комісія з ТЕБ і НС.

Інші новини за темою:

viber
коронавірус новини України коронавірус в Україні карантин в Україні коронавірус новини карантин новини карантинні зони зони карантину
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні змінилися правила карантину - повний список заборон». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Приберіть тут негайно: 5 найбрудніших місць в будинку, які забувають приводити в порядокПриберіть тут негайно: 5 найбрудніших місць в будинку, які забувають приводити в порядок Прикмети на 6 грудня: що не можна робити в день Олександра і як не потрапити в бідуПрикмети на 6 грудня: що не можна робити в день Олександра і як не потрапити в біду Новий рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачуНовий рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачу Гороскоп на сьогодні 6 грудня 2021: Дівам – хитрість, Терезам – втрати, Скорпіонам - образиГороскоп на сьогодні 6 грудня 2021: Дівам – хитрість, Терезам – втрати, Скорпіонам - образи Як кава впливає на зір людини - відповідь вченихЯк кава впливає на зір людини - відповідь вчених
09:56

Україна в оточенні 175 тисяч військових РФ: у Міноборони оголосили про готовність Києва до сценарію

09:49

У Києві снігопад спричинив затори: які дороги автомобілістам краще оминатиФотоВідео

09:16

В Україні змінилися правила карантину - повний список заборонВідео

08:47

"Україна - новий Афганістан для РФ" та удар по ПП-2: Байдену назвали план діалогу з ПутінимВідео

08:45

Коли день святого Миколая 2021 в Україні: дата, традиції свята та заборони дня

Реклама
08:33

Гороскоп на сьогодні 6 грудня 2021: Дівам – хитрість, Терезам – втрати, Скорпіонам - образиВідео

08:20

Різкий спад: за добу в Україні 4,4 тис. нових хворих на коронавірус і 239 смертей

07:45

Урочисті "цілування в ясна" між кремлівськими дресувальниками та їх підлеглимиПогляд

07:38

Продають м'ясо без м'яса: експерти з'ясували, як вибрати якісну тушкованкуВідео

07:10

Напад з Білорусі чи Донбасу і коридор до Криму: експерт назвав сценарії удару по УкраїніВідео

06:36

Омікрон може бути менш небезпечним, ніж Дельта - головний інфекціоніст СШАВідео

06:28

У Росії можна чітко зафіксувати перехід до фашизоїдного управлінняПогляд

06:01

Трохи дикий, але дуже цікавий принт зебра повернувся в моду на зиму 2022ФотоВідео

05:50

Ці дії притягують бідність: названо три речі, які не можна робити з грошимаВідео

05:31

Україну заморозить до -30°: синоптик дав крижаний прогноз і назвав терміниВідео

05:02

Загроза окупації України і газовий удар по Європі: експерт оголосив про небезпечну ситуаціюВідео

04:47

З днем Збройних Сил України - листівки, картинки та привітання захисникам

04:22

Спробуйте прямо зараз: смачний м'ясний салат на Новий рік 2022 Карнавальна маска за 15 хвилинВідео

03:55

Українці активно їдуть на заробітки за кордон: названо приголомшливу цифру за 2021 рікВідео

03:14

Привітання з днем ангела Олександра в прозі і віршах, душевні картинки іменинникам

Реклама
02:46

В Україні накрутять ціни на горілку і пиво: коли чекати рекордної вартості алкоголю

02:17

Зухвала Віра Брежнєва в одному топі показала пишні грудиВідео

01:45

Експерти назвали два простих способи для перевірки якості сметани

01:16

Долар "проб'є стелю": експерт дав несподіваний прогноз І назвав терміниВідео

00:51

Прикмети на 6 грудня: що не можна робити в день Олександра і як не потрапити в бідуВідео

05 грудня, неділя
23:52

Аварія на Бурштинській ТЕС виявилася смертельною: загинув машиніст

23:27

Дієтолог назвала найкорисніші продукти для хворих на діабет

23:00

У Києві таксист висадив п'яних пасажирів за ненависть до української мовиВідео

22:19

"Катастрофічне насильство в Україні": у США пояснили, як запобігти агресії РФВідео

22:17

У моторошній аварії загинув батько з дітьми, за життя матері борються медики

21:55

Коронавірус забрав життя українського композитора і музиканта

21:28

Україну стрімко накриє небезпечна вірусна епідемія: названо причину і терміниВідео

21:19

Резніков звернувся до США, Канади та Британії через можливий напад РФ

21:01

DZIDZIO зізнався, як переживає розлучення під прицілами камер

20:48

Ціни на хліб в Україні злетять: коли та на скільки доведеться розщедритисяВідео

20:24

Найгарніші новорічні зачіски 2022, якими неможливо не зачаруватисяФотоВідео

19:54

У Карпатах на снігоходах заблукало троє чоловіків: двох вже знайшли

19:49

Українцям світить різкий стрибок тарифів: кому газ влетить у копієчкуВідео

19:35

Мракобісся в мізках невиліковнеПогляд

19:22

Зимові канікули: коли та скільки відпочиватимуть школярі

Реклама
19:17

Епідеміолог попередила українців про небезпеку через новий штам ОмікронВідео

19:15

Українцям додадуть пенсії: Шмигаль розповів, кому і коли чекати надбавкиВідео

19:00

У МОЗ розповіли про ситуацію з коронавірусом у КиєвіВідео

18:33

Чим можна замінити жирний майонез: рецепти смачних соусів

18:28

Мер Полтави зганьбився дикою заявою про війну на Донбасі та поскаржився на розрив з РФ

17:53

Потужний циклон атакує Україну: завалить снігом, дороги перетворить на "каток"Відео

17:45

Помер знаменитий продюсер і засновник Кінотавра

17:03

Під Миколаєвом знайшли мертвою 9-річну дитину: у поліції розповіли, що сталосяВідео

16:54

Звинувачення в порушенні кордону: Мінськ погрожує Києву "вкрай жорсткими діями"Відео

16:33

Лавров вибухнув звинуваченням щодо України з Донбасу та умовою на адресу ФРН та ФранціїВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти