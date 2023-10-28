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В Україні через негоду в половині областей проблеми зі світлом - подробиці

Андрій Ганчук
28 жовтня 2023, 14:09
Без світла залишилося як мінімум 300 тисяч побутових споживачів електроенергії, через погані погодні умови проблеми виникли в 14 регіонах України.
Негода в Україні, світло
В Україні проблеми з електропостачанням через негоду / Колаж: Главред, фото: глава МВС І. Клименко, УНІАН

Негода в Україні призвела до масових проблем зі світлом у домівках. У половині областей спостерігаються збої з електропостачанням. Тимчасово залишилися без світла не менше 306 тисяч побутових споживачів.

Де в Україні проблеми зі світлом

Згідно з даними Міністерства енергетики, у 14 регіонах фіксуються проблеми із електропостачанням. Без світла 1045 населених пунктів у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Хмельницька область

У Хмельницькій області склалася найгірша ситуація з електроенергією. У регіоні без світла 400 населених пунктів. Відключилися і лінії міждержавного з'єднання з Угорщиною.

відео дня

Частково немає світла і в самому Хмельницькому – знеструмлено 34 вулиці.

Київ та Київська область

У Києві та області поки не повідомляють про відключення світла через негоду. Однак у ДТЕК вже попередили про те, що можуть бути аварійні відключення.

У столиці через шквальний вітер падають дерева. В одному із районів дерево впало на Кіоск з людьми.

У Київській області, за даними ДТЕК, без світла 88 353 домогосподарств. Найбільше постраждали Бучанський, Обухівський та Фастівський райони.

Львівська область

В ОВА заявили, що через сильний вітер частково або повністю знеструмлено 132 населених пункти. У регіоні сильний дощ і шквальний вітер.

Рівненська область

Через погану погоду в Рівненській області відключено близько 30 ліній електропередач. Найбільше постраждав Рівненський район. Також фіксуються відключення світла в Дубенському та Сарненському районах.

Тернопільська область

Згідно з даними керівника ОВА Володимира Труша, в регіоні близько 40 населених пунктів залишилися тимчасово без світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Негода в Києві

У Києві 28 жовтня оголошено штормове попередження через ураганний вітер. Оголошено другий рівень небезпеки - помаранчевий. Жителів закликали бути акуратними і обережними. До кінця дня вітер буде посилюватися.

"Шматки даху, бляшані листи, стовпи, величезні гілки, дорожні знаки. Білборди на межі. У якийсь момент це таки зривається і летить - у людей, у машини. Тому якщо можете на вулицю не виходити - не виходьте", - написала киянка в Мережі.

У Шевченківському районі Києва дерево впало на чоловіка. Він загинув внаслідок отриманих травм.

Telegram-канал "Реальний Київ" написав, що на вулиці Героїв Севастополя дерево впало на кіоск, де знаходилися люди. Їх врятували.

У районах Києва зафіксовані випадки падіння гілок і дерев. Мер Кличко повідомив, що внаслідок негоди загинуло двоє чоловіків у віці 65 і 35 років. Є люди, які отримали травми. Їм надали допомогу.

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Погода в Україні відключення світла електроенергія
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