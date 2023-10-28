УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Київ - погода жесть": у столиці оголошено штормове попередження через ураганний вітер

Анна Ярославська
28 жовтня 2023, 10:48
Сьогодні в столиці небезпечно через дуже сильний вітер. Жителів міста закликали по можливості не виходити на вулиці.
Погода, сильний вітер
Українців попередили про дуже сильні пориви вітру сьогодні / Колаж: Главред, фото: Фото : depositphotos.com/ua, УНІАН

Погода в Україні у суботу, 28 жовтня, піднесе неприємні сюрпризи – майже у всіх областях синоптик прогнозує дощ і штормові пориви вітру. У Києві та області оголосили штормове попередження через сильний вітер, який буквально зносить з ніг. У деяких жителів в квартирах блимає світло.

Як йдеться у повідомленні Укргідрометцентру в Fаcebook, до кінця дня в столиці очікуються пориви вітру 25 м/c. Оголошено другий рівень небезпеки, помаранчевий. Жителів міста закликали бути уважними і обережними.

У Києві оголошено штормове попередження
У Києві оголошено штормове попередження / Фото: facebook.com/UkrHMC

Жителі Києва пишуть, що вітер у місті дійсно дуже сильний.

відео дня

"Ми повернулися з прогулянки - читайте, вижили. Київ - погода жесть. Дуже небезпечно. Дуже сильний, ураганний вітер. Зносить, тягне потоком. Нас так кілька раз мало на проспект не винесло, коли переходили між будинками. Собака впала на асфальт і трималася всім тілом. Я майже так само поруч і майже з боку проспекту гальмувала своїми кілограмами і м'язами", - пише Наталія Хлопоніна у Facebook.

За словами жінки погода дуже небезпечна тим, що "ураганний вітер зриває і валить всяке важке і небезпечне та жбурляє".

"Шматки даху, бляшані листи, стовпи, величезні гілки, дорожні знаки. Білборди на межі. У якийсь момент це таки зривається і летить - в людей, в машини. Тому якщо можете на вулицю не виходити - не виходьте", - додала вона.

Дивіться відео - Кияни діляться враженнями від дуже вітряної погоди 28 жовтня:

Кияни скаржаться на дуже сильний вітер
Кияни скаржаться на дуже сильний вітер / скріншот

Тим часом в Укргідрометцентрі повідомили, що 28 жовтня не лише в Києві, а й по всій Україні очікуються пориви вітру 17-22 метри в секунду. Вранці в західних областях - місцями 25 метрів на секунду, в Карпатах 28-30.

Синоптик Наталка Діденко написала на своїй Facebook-сторінці, що в суботу дощі пройдуть вночі та вранці майже по всій території України. Переважно, вони будуть незначними, в північних областях і на Заході - більш рясними.

Діденко попередила, що в суботу слід бути обережними на вулиці, особливо поруч з високими деревами, білбордами і щитами. Це пов'язано з сильними штормовими поривами вітру до 17-22 м/сек, а іноді навіть до 25 метрів в секунду.

Згідно з прогнозом, в столиці в цей день також очікується сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 20 м/с і більше. При цьому температура повітря складе близько +14 градусів, можливий дощ.

Якою буде погода в Україні взимку

Раніше метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не будуть відрізнятися від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптик Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вище норми. А сам період холодів буде коротшим.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Києва погода синоптик прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко новини України Погода в Україні
Реклама

Головне за день

Добитися незалежності від Москви: у батальйоні ЗСУ "Сибір" розповіли про цілі

Добитися незалежності від Москви: у батальйоні ЗСУ "Сибір" розповіли про цілі

12:29 Україна
Смерть Путіна не зможуть приховувати довше доби, чутки розпускають спецслужби - Ейдман

Смерть Путіна не зможуть приховувати довше доби, чутки розпускають спецслужби - Ейдман

12:00 Ексклюзиви
5 пунктів формули миру Зеленського: на Мальті стартували нові перемовини без РФ

5 пунктів формули миру Зеленського: на Мальті стартували нові перемовини без РФ

11:45 Світ
Всі головні новини

Останні новини

12:35

Саша з "Холостяка" збільшила груди і показала фото

12:29

Добитися незалежності від Москви: у батальйоні ЗСУ "Сибір" розповіли про цілі

12:21

Гороскоп на тиждень з 30 жовтня до 5 листопада: Овну - підвищення на роботі, Близнюку - погані новини

12:00

Смерть Путіна не зможуть приховувати довше доби, чутки розпускають спецслужби - ЕйдманЕксклюзив

11:49

Колишній чоловік Лорак відправився до Туреччини вигулювати дорослу дочку

Фесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - РосіяФесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - Росія
11:45

5 пунктів формули миру Зеленського: на Мальті стартували нові перемовини без РФ

11:26

Місячний календар 29 жовтня 2023: чудовий день для прибирання та шлюбу

11:25

Ураган у Києві наробив біди: є жертва та постраждалі

11:12

LOBODA показала пікантний бюст і здивувала новою україномовною піснею

Реклама
10:57

ЗСУ "поклали" близько 4 тисяч окупантів під час наступу на Авдіївку - Умєров

10:48

"Київ - погода жесть": у столиці оголошено штормове попередження через ураганний вітерВідео

10:35

Чи варто чекати стрибків курсу долара і зростання цін на продукти: прогнози експертівЕксклюзив

10:16

Жива, але не здорова: актриса Тишкевич вийшла на зв'язок

10:08

"Може бути дуже небезпечно": у ЗСУ розповіли, що відбувається на лівобережжі Херсонщини

09:59

Справжній осінній десерт: пишна гарбузово-сирна запіканка, яка нічим не поступається чізкейку

09:54

Майор ЗСУ розкрив, чи можливий повторний наступ РФ на Харків: пояснив ризики

09:08

Ізраїльські війська і танки увійшли у Сектор Гази: в NYT розкрили деталі

08:46

Росія змусила полонених бійців ЗСУ воювати проти України - ISW

08:43

Яке свято завтра 29 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

08:19

РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині: що відомо

Реклама
08:03

Нова ракетна загроза для УкраїниПогляд

07:39

Вибухи у Херсоні: окупанти вдарили з лівого берега, є руйнування

06:10

Навіщо Кремль грає в гру про смерть Путіна?Погляд

05:30

Гороскоп на листопад 2023 для Раків: примирення, застілля, хороші новиниВідео

05:00

Як перевести вікна в зимовий режим: простий спосіб, про який багато хто забуває

04:30

Потрібно знайти пташку всього за 10 секунд: оптична ілюзія для геніїв

03:00

"Кремль нервує": Україна реально може вдарити вглиб території РФ - ЯгунВідео

02:05

Загроза окупації великого обласного центру: Жданов розкрив плани окупантів РФ

01:35

"До кінця 2024 року": експерт розповів, як ЗСУ повернуть Крим та ДонбасВідео

00:07

"Нам це не потрібно": Данілов розповів, чи буде взимку продовжуватись контрнаступ ЗСУ

27 жовтня, п'ятниця
23:16

Оптична ілюзія з родзинкою: лише геній може знайти бегемота в парку за 15 секунд

23:16

Вріже майже 8-бальний шторм: Україну накрила затяжна буря

22:32

Гороскоп на листопад 2023 для Близнюків: переговори, медовий місяць, завершенняВідео

22:06

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази

21:55

Операція ГУР у Донецьку: українська розвідка розповіла про зрив цинічного плану РФ

21:53

"В Україні оголосять повну мобілізацію": майор назвав терміни закінчення війниВідео

21:41

Шкарпетки розкидав: Добринін розповів про причини розлучення з квітковоюВідео

21:05

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

21:02

Замах на Царьова - спецоперація Служби безпеки України - ЗМІ

20:42

Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

Реклама
20:32

Мало не помер: стало відомо, як служить Козловський

19:55

В ГУР відреагували на можливу смерть Путіна і розповіли, що насправді діється в Кремлі

19:47

Скандальний Орбан не хотів танцювати під дудку Путіна: ЗМІ дізналися деталі

19:30

Злива, потоп і вітер 30м/с: в Україну йде справжній Армагеддон

19:10

Два сценарії, які будуть відбуватися після смерті ПутінаПогляд

19:03

Хитра головоломка для найуважніших: треба за 13 секунд знайти павука

18:47

На спробах воювати з Заходом Путін може "зламати собі шию" – Фесенко

18:31

Нізащо не здогадаєтесь: що означає слово "шинквас" в українській мові

18:11

У чому плюси пити воду з лимоном: експерт розкрив таємницю диво-напою

18:08

Підрив судна ЧФ у Севастополі: у Силах оборони натякнули на карму для окупантів

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти