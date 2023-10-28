"Київ - погода жесть": у столиці оголошено штормове попередження через ураганний вітер

Сьогодні в столиці небезпечно через дуже сильний вітер. Жителів міста закликали по можливості не виходити на вулиці.

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Українців попередили про дуже сильні пориви вітру сьогодні / Колаж: Главред, фото: Фото : depositphotos.com/ua, УНІАН

Погода в Україні у суботу, 28 жовтня, піднесе неприємні сюрпризи – майже у всіх областях синоптик прогнозує дощ і штормові пориви вітру. У Києві та області оголосили штормове попередження через сильний вітер, який буквально зносить з ніг. У деяких жителів в квартирах блимає світло.

Як йдеться у повідомленні Укргідрометцентру в Fаcebook, до кінця дня в столиці очікуються пориви вітру 25 м/c. Оголошено другий рівень небезпеки, помаранчевий. Жителів міста закликали бути уважними і обережними.

У Києві оголошено штормове попередження / Фото: facebook.com/UkrHMC

Жителі Києва пишуть, що вітер у місті дійсно дуже сильний.

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"Ми повернулися з прогулянки - читайте, вижили. Київ - погода жесть. Дуже небезпечно. Дуже сильний, ураганний вітер. Зносить, тягне потоком. Нас так кілька раз мало на проспект не винесло, коли переходили між будинками. Собака впала на асфальт і трималася всім тілом. Я майже так само поруч і майже з боку проспекту гальмувала своїми кілограмами і м'язами", - пише Наталія Хлопоніна у Facebook.

За словами жінки погода дуже небезпечна тим, що "ураганний вітер зриває і валить всяке важке і небезпечне та жбурляє".

"Шматки даху, бляшані листи, стовпи, величезні гілки, дорожні знаки. Білборди на межі. У якийсь момент це таки зривається і летить - в людей, в машини. Тому якщо можете на вулицю не виходити - не виходьте", - додала вона.

Дивіться відео - Кияни діляться враженнями від дуже вітряної погоди 28 жовтня:

Кияни скаржаться на дуже сильний вітер / скріншот

Тим часом в Укргідрометцентрі повідомили, що 28 жовтня не лише в Києві, а й по всій Україні очікуються пориви вітру 17-22 метри в секунду. Вранці в західних областях - місцями 25 метрів на секунду, в Карпатах 28-30.

Синоптик Наталка Діденко написала на своїй Facebook-сторінці, що в суботу дощі пройдуть вночі та вранці майже по всій території України. Переважно, вони будуть незначними, в північних областях і на Заході - більш рясними.

Діденко попередила, що в суботу слід бути обережними на вулиці, особливо поруч з високими деревами, білбордами і щитами. Це пов'язано з сильними штормовими поривами вітру до 17-22 м/сек, а іноді навіть до 25 метрів в секунду.

Згідно з прогнозом, в столиці в цей день також очікується сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 20 м/с і більше. При цьому температура повітря складе близько +14 градусів, можливий дощ.

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