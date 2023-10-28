Ураган у Києві наробив біди: є жертва та постраждалі

У Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм він помер.

https://glavred.net/ukraine/uragan-v-kieve-nadelal-bedy-est-zhertva-i-postradavshie-10511983.html Посилання скопійоване

В Ірпені зупинка не витримала поривів вітру / Фото: Telegram

У суботу, 28 жовтня, в Києві дуже вітряно. Синоптик оголосили штормове попередження. Ураганний вітер вже надів біди - відомо про одного загиблого і постраждалу.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що в Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм він помер.

Крім цього, в столиці через падіння гілок постраждала жінка, вона госпіталізована.

відео дня

Також на проспекті Берестейському дерево впало на автомобіль. Чоловік, який перебував у машині, відмовився від госпіталізації.

Дивіться відео - у Києві вирує негода:

У Києві дерево вбило чоловіка / скріншот

Telegram-канал "Реальний Київ" пише, що на вулиці Героїв Севастополя дерево впало на кіоск, в якому знаходилися люди.

Дивіться відео - У Києві дерево впало на кіоск:

Дерево впало на кіоск / скріншот

У Київській міській адміністрації попередили, що сьогодні пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с. В Укргідрометцентрі заявили про перший рівень небезпеки.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Просимо бути уважними та обережними під час перебування на вулиці", - повідомили у КМВА.

Жителям міста порадили триматися подалі від ліній електропередач, не паркувати автомобілі в місцях, де може впасти щось важке.

При падінні гілок або дерев потрібно зателефонувати до аварійно-диспетчерської служби Київзеленбуду 044 272 40 18 та рятувальників 101 або 044 430 37 13.

Як повідомляв Главред, погода в Україні 28 жовтня піднесе неприємні сюрпризи - майже у всіх областях синоптик прогнозує дощ та штормові пориви вітру.

Раніше метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не будуть відрізнятися від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.