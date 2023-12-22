В Україні готують ротацію військових: кого можуть відправити на передову

Обговорюється можливість ротації військових на фронті, використовуючи кадри з правоохоронних органів.

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Уряд України розглядає можливість проведення ротації військових / Колаж: Главред, фото: 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр", facebook.com/43oabr

Україна розглядає можливість здійснення ротації військових шляхом відправки на фронт працівників правоохоронних органів. Про це повідомив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі "1+1".

"Піднімається питання про мобілізацію людей, які працюють в правоохоронних органах. Це може стати в пригоді, тому що ці люди підготовлені. Може є сенс їх посилати на фронт, а тих людей, які там вже більше року-півтора, близько року, які воюють два роки, може давати можливість попрацювати в поліції певний час", - сказав військовий експерт.

Олексій Гетьман наголосив на перспективності відправлення таких спеціалістів на фронт, дозволяючи тим, хто вже відслужив певний строк у зоні бойових дій, працювати у правоохоронних органах. Подібний крок може забезпечити необхідний відпочинок військовим, які перебувають на передовій тривалий період, одночасно використовуючи потенціал людей з правоохоронного середовища.

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Майор запасу також зауважив, що важливо враховувати специфіку роботи в правоохоронних органах, де певні посади вимагають спеціальної освіти, якої може не бути у всіх претендентів на ці посади.

"Наприклад, прокурорів неможливо замінити, якщо в них немає відповідної освіти", - зазначив експерт.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, президент Зеленський відмовився від ідеї обов'язкової мобілізації жінок, але зазначив, що може погодитися на зниження вікового "порогу" для призову чоловіків до армії до 25 років, якщо будуть представлені переконливі аргументи.

Також уряд готує рішення щодо мобілізації 500 тисяч осіб, його ухвалять найближчим часом. Ініціатива передбачає затвердження у Верховній Раді, а мобілізованим будуть пояснені терміни служби та деталі ротації.

Як повідомляв Главред, депутати, Міністерство оборони та Генеральний штаб працюють над законопроектом з мобілізації та військового обліку чоловіків, які покинули Україну. Представник комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Вадим Івченко, повідомив, що проект цього закону планують представити на голосування в першому читанні під час засідання парламенту у січні 2024 року.

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